Manresa commemora aquest 2022 els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loiola i Regió7 se suma a aquesta celebració a través del seu Concurs de relats de Sant Jordi, que enguany arriba a la 10a edició. El repte que el diari proposa als lectors en aquesta ocasió és vincular Sant Ignasi amb Sant Jordi, la princesa i el drac, de forma lliure, però breu, en una història de com a màxim 1.500 caràcters.

Convertit ja en tot un clàssic de l'abril, el concurs de relats de Regió7 manté aquest 2022 les dues novetats de l'edició anterior que més bona rebuda van tenir. Una d'elles són els premis en metàl·lic, que creixen significativament: 200 euros per al guanyador; 150 euros per al segon premiat i 100, per al tercer. L'altra, són la conversió dels deu relats finalistes en una il·lustració a càrrec de deu joves artistes de la Catalunya Central i que s'exposaran en diferents espais de Manresa.

Novament, el certamen de Regió7 és possible gràcies a la implicació de l'Ajuntament de Manresa. Els interessats hauran d'escriure un relat que combini la figura de Sant Ignasi i la llegenda ja coneguda de Sant Jordi i plasmar-ho en només 1.500 caràcters (espais inclosos). Es poden fer arribar els textos al diari fins al 30 d'abril. S'ha de fer a través d'aquesta pàgina (utilitzant el formulari de la part inferior) i en un format Word o similar, que permeti l'edició dels textos (no en PDF).

10 obres finalistes tindran premi

D'entre tots els relats presentats, la redacció de Regió7 seleccionarà deu obres que seran considerades finalistes i que tindran, totes elles, premi, un petit lot de llibres. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística. El resultat d'aquest primer cribratge es donarà a conèixer a partir del 9 de maig.

Un jurat de primer nivell, format per escriptors, persones relacionades amb el món literari i representants d'aquest diari i del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, seran els encarregats d'escollir les tres obres guanyadores, que seran publicades en les edicions de paper i digital de Regió7. Els membres del jurat s'anunciaran en els pròxims dies. El veredicte final es farà públic a partir del 22 de maig.

Els premis:

Primer premi: 200 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i un petit lot de llibres.

euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i un petit lot de llibres. Segon premi: 150 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres.

150 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres. Tercer premi: 100 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres.

100 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres. Set finalistes: un petit lot de llibres

A més, 10 joves artistes de la Catalunya Central convertiran els 10 relats finalistes en una il·lustració per formar una exposició itinerant. La primera parada serà l’Espai Jove Joan Amades, on es podrà veure del 13 de juny al 29 de juliol.

L'entrega de premis del concurs de relats i la inauguració de la mostra de dibuixos tindrà lloc el 15 de juny, a les 18 h també a l'Espai Jove Joan Amades.

A més de l'Ajuntament de Manresa, també col·laboren amb el 10è Concurs de relats de Sant Jordi de Regió7 Llibres Parcir, Alba Editorial, Angle Editorial i Farell Editors.