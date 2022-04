La llibreria Parcir de Manresa va inaugurar, ahir, l’exposició de l’escultora manresana Àngels Freixanet. Una mostra que fa dialogar la col·lecció de peces dedicada als llibres que signa l’artista (creades amb ferro reciclat) amb els volums de la llibreria (paper nou de trinca). Llibres integrats, majoritàriament amb peces de mitjà format (però algunes de grans dimensions, com la prestatgeria de l’entrada), es pot veure al pis inferior de la llibreria que, com va apuntar l’amfitrió, Antoni Daura, no és gens habitual que aculli exposicions artístiques. Aquesta, però, hi té tot el sentit. La mostra la va presentar Susana Paz, cap de Cultures d’aquest diari, que va remarcar el «do» d’una artista pionera en l’art fet amb materials reciclats i l’«emoció» que trasllada a les seves peces: «no hi ha artifici en la seva obra: són llibres de ferro tan càlids com ella». Freixanet va agrair l’assistència del públic que va omplir la sala, abans del brindis final.