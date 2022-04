El cineasta Marc Recha enllesteix el rodatge de ‘Ruta salvatge’, que s’ha fet íntegrament a la Cerdanya. Han estat cinc setmanes de rodatge d'un thriller amb Sergi López, Montse Germán i Marc Martínez com a protagonistes i molts veïns de la comarca com a actors secundaris, ha explicat la CCMA en un comunicat. Ha apuntat que ‘Ruta salvatge’ és “un inquietant thriller ple d'humanitat que busca apropar-se al gran públic sense allunyar-se del cinema d'autor”. El film és una coproducció de TV3.

Les últimes setmanes s’ha rodat a l’aeròdrom de la Cerdanya, amb el Cadí nevat de fons. Una història rodada íntegrament a la Cerdanya, enmig del paisatge tardoral del Pirineu, esquitxat d’urbanitzacions fantasmes plenes de segones residències de cap de setmana.

Després de més d'una dècada treballant de jardinera per als propietaris adinerats de les urbanitzacions luxoses de la Cerdanya, l’Ona està a punt de fer cinquanta anys i vol plegar de l'ofici per dedicar-se a pilotar una avioneta turística. L’Ona és una dona forta, reservada, que va ser pilot privat d'helicòpter fent rescats de muntanya. Fins que un dia, inesperadament, ho va deixar. Es va instal·lar a la tranquil·la vall de la Cerdanya, al Pirineu, on ara viu amb el seu fill Sergi, un adolescent de 15 anys. L’arribada d'uns estranys que s'instal·len en un xalet de la urbanització capgira la vida de l'Ona i les persones que més estima, i fa emergir el passat més terrible.