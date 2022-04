La periodista Laura Serrat va presentar ahir al l’Espai Manresa 1522 el llibre Sota un cel acollidor. La Manresa Ignasiana, una publicació impulsada per l’Ajuntament de Manresa i ideada per l’editor Ignasi Torras Pons, que conjuga la part literària creada per Serrat amb 62 fotografies d’Òscar Rodbag, Mercè Rial Santiago, Genís Sáez Molina, Toni Galera, i Ferran Faja.