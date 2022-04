L'SloMo de Chanel Terrero no té aturador. En el darrer mes, l'olesana ha interpretat el tema que representarà Espanya al festival d'Eurovisió 2022 a múltiples escenaris d'arreu d'Europa. Des del Primavera Pop de Madrid fins al London Eurovision Party, la candidatura de la catalana ha fet ballar a tot aquell qui l'ha escoltat en directe durant la seva gira europea. La promoció del tema ha fet que l'artista de la Catalunya Central s'hagi posicionat entre les preferides a guanyar l'edició d'enguany del certamen musical que se celebrarà el pròxim 14 de maig a Torí, a Itàlia.

Concretament, el tema de l'olesana es troba en el top 3, segons l'OGAE Poll, la votació que anualment du a terme l'associació de fans d'Eurovisió (OGAE) abans de la celebració del festival. Durant les pròximes setmanes, 43 grups nacionals que conformen l'entitat atorgaran punts a les seves deu cançons preferides de l'edició d'enguany del certamen musical europeu. Ara per ara, Espanya ja ha rebut "12 punts" de quatre països: Grècia, Albània, Croàcia i Turquia. En total, la cançó de l'artista catalana té 72 punts i es troba en la tercera posició de la votació; per darrere de Brividi de Mhamood & Blanco (Itàlia) i Hold Me Closer de Cornelia Jakobs (Suècia).

En el top 10, segons les cases d'apostes

Pel que fa al rànquing de les cases d'apostes de la plataforma Oddscheker, Chanel es troba en la setena posició. Ucraïna, Itàlia i Suècia encapçalen la llista malgrat que ja fa mesos que la cançó de l'olesana no para d'escalar posicions.

La més votada entre els eurofans

El rànquing dels eurofans, a l'aplicació My Eurovision ScoreBoard, és l'únic que situa SloMo, escollit a finals de gener a la primera edició del Benidorm Fest, en la primera posició i la converteix en la cançó preferida pel públic europeu.

En les darreres setmanes, Terrero ha recorregut Europa i ha actuat en el Festival Dona Cançao de Portugal; la Gal·la Drag Queen dels Carnestoltes de Las Palmas de Gran Canaria; la Barcelona Eurovision Party; Els 40 Primavera Pop a Madrid i la London Eurovision Party.

Ha estat en aquestes parades on l'olesana ha pogut conèixer alguns dels artistes contra els qui competirà a mitjans de maig a l'escenari de Torí. Entre ells es troben Ronela Hajati, candidata d'Albània, Sam Ryder, representant de Regne Unit, i WRS de Romania. La cantant ha enregistrat les trobades, que posteriorment ha penjat a les xarxes socials, per demostrar que la seva relació amb la resta de concursants el certamen és molt estreta.