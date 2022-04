Òmnium Bages-Moianès ha posat en marxa una mapa literari sonor de Manresa que es pot consultar a la seva pàgina web i permet fer una ruta de 3,4 km amb 21 punts referenciats per diversos autors en algun dels seus textos. Josep Maria Planes, Joaquim Amat-Piniella, Josep Tomàs Cabot, Josep Pla, Josep Maria Espinàs, J.V. Foix i el baró de Maldà, entre un total de 16 escriptors, figuren en una llista que s’anirà ampliant en successives actualitzacions del projecte.

El mapa és accessible des del web de l’entitat i, un cop a dins, l’usuari es pot moure per sobre el plànol, descarregar els textos i els audios corresponents -recitats per Txell Vall i Ivan Padilla- i conèixer així els fragments on els autors van parlar de la ciutat. «La selecció s’ha fet a partir dos criteris: la qualitat literària i el fet que retratin, descriguin o s’inspirin en algun espai manresà», va explicar ahir Llorenç Capdevila, integrant de la junta d’Òmnium, en la presentació de la iniciativa, que té la col·laboració de la Fundació Independència i Progrés. El disseny informàtic ha anat a càrrec de Joan Vinyoli i la coordinació del projecte és de Jordi Estrada.

«Un tercer criteri ha estat incloure només autors morts o que tenen ja una trajectòria consolidada i la seva obra completa més o menys tancada com ho són Josep Tomàs Cabot, Climent Forner i Josep Maria Espinàs», va afegir Capdevila, advertint que «no hi ha cap dona perquè no hi ha dones que hagin parlat de Manresa a la seva obra i compleixin aquests criteris». No obstant això, quan el número de firmes referenciades s’obri a altres criteris, escriptores com Pilar Duocastella i Pilar Parcerisas tindran el seu lloc al mapa.

Un repositori potent

Sobre l’aspecte tècnic, Joan Vinyoli va comentar que s’ha fet servir l’eina Instamaps i el repositori -un magatzem dinàmic de contingut digital- de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per la seva potència, superior a les prestacions que s’ofereixen des de Google. «La qualitat cartogràfica és molt superior», va afegir, indicant que és preferible fer servir el mapa des del Google Chrome.

Pensant en col·lectius com els alumnes o grups de turistes que vulguin visitar la ciutat, en la web hi ha quatre enllaços que permeten descarregar els materials literaris (per llegir i/o escoltar) directament al telèfon per evitar el consum excessiu de dades mòbils. El mapa està concebut com un itinerari que es pot realitzar en el sentit que s’indica, però òbviament també permet adreçar-se a cadascun dels punts de forma independent.

«Estaria bé parlar amb en Jordi Ramot, el creador de Wikiloc, que genera multitud de rutes excursionistes, per crear també rutes culturals», va apuntar Vinyoli. Els responsables del projecte treballaran a partir d’ara en la divulgació, i una de les primeres accions tindrà lloc en la Diada de Sant Jordi. A la seva parada del Passeig, Òmnium regalarà punts de llibre amb el codi QR d’accés directe al mapa.