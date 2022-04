Pensament, història antiga, espiritualitat, teatre, poesia, estudis literaris, literatura infantil i juvenil... Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAMSA), continuadora de la impremta sorgida a Montserrat l’any 1498, ha mantingut una activitat cultural pràcticament ininterrompuda. Àmpliament reconeguda per la difusió de la cultura i les humanitats, el segell proposa per a aquest Sant Jordi –a banda del seu amplíssim fons editorial– un conjunt de títols que abracen pràcticament les seves principals matèries d’interès, a través de les seves col·leccions. Els estudis literaris, per exemple, es nodreixen de les cartes poètiques de Francesc Fontanella (Barcelona 1622 - Perpinyà, 1681); del pas d’André Gidé a Catalunya i la modernitat literària a casa nostra; i de l’homenatge a Jordi Pere Cerdà (1920-2011), un dels poetes més importants de la Catalunya del Nord, a través de les col·laboracions de diferents professors i investigadors d’universitats dels Països Catalans i de França, per divulgar el seu llegat intel·lectual i literari. L’apartat infantil proposa una relectura de la llegenda de Sant Jordi i un nou títol de la col·lecció «Les aventures d’en Roc i la Bruna». I el teatre es llegeix a En procés, amb autors com el manresà Esteve Soler.