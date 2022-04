Òmnium Bages-Moianès prepara una diada de Sant Jordi (amb parada i el projecte de lectura pública A Tota Veu, en col·laboració amb el CNL Montserrat) amb el propòsit que torni a ser la festa de la literatura després de dos anys d’activitat irregular durant una pandèmia que, malgrat tot, ha deixat projectes amb continuïtat com «Cultura en xarxa, parlen els autors de casa». La iniciativa, nascuda durant el confinament del 2020, consta d’uns enregistraments en vídeo, entre un minut i dos de durada, en els quals els autors presenten les seves novetats literàries. Se n’han enregistrat una quinzena i se’n publiquen dos cada dia. Ja es poden veure al canal de YouTube d’Òmnium Bages-Moianès i a les xarxes socials de l’entitat.

«Cultura en xarxa, parlen els autors de casa» va permetre donar continuïtat a la Revetlla de Sant Jordi, una vetllada que cada 22 d’abril dona veu i visibilitat als autors locals. Així, la Biblioteca del Casino (19 h) acollirà els escriptors locals en un acte obert a tothom, amb la col·laboració de l’Oller del Mas i el Forn Jorba.

Poesia: presentaran novetats editorials els poetes Alba Badal, amb La tardor a les butxaques; Mar Peñarroja, amb Viure en vers, Jaume Bonvehí, amb Paraules forjades; Montserrat Garcia, amb Platja fonda; Xavier Mas Craviotto, amb La gran nàusea, i Blanca Soler Codina, amb Paraules de mar.

Narrativa: les novetats locals aniran a càrrec de Joan Jordi Miralles, amb Marginàlia; Rafael Donat, amb Boles de paper; Violeida Sánchez, i altres, amb Soc emigrant, i què?, i Gemma Camps, amb Zero Bombai. Pel que fa al gènere novel·lístic, Enric Llort presentarà Puta, tu; Josep Arola, Gorg Blau; Jordi Estrada, Lilinne i les bombolles de sabó; Llorenç Capdevila, Pell de serp; Jordi Santasusagna, Porcs, i Eugènia Vilaró, Lorda. La literatura infantil i juvenil la representaran Roser Rojas i Beatrice Nyffenegger, amb Anibor, o la lluna ens espera; L’home que regava els llibres, un homenatge a Josep Maria Aloy signat per diversos autors; Pep Molist, amb La sort d’en Murfi; Míriam Tirado i Joan Turu amb El cercle; Joan Ros i Roser Rojas, amb Un ou de xocolata amb sorpresa; Joan Rojo i Quim Moya, amb Isao, mestre jardiner, i Jordi Vila amb Per 5000 florins d’or.

Assaig: tres d’ignasianes: Viatge per la Catalunya ignasiana, de Josep Alert; Manresa ignasiana, de Francesc Riera, i El meu camí ignasià, de Miquel Àngel Ramos. La resta d’obres d’assaig les han escrit Armand Rotllan, amb Tomàs Ramon Amat; Lídia Rossell, amb Llibertat conscient, i Joan Maria Serra amb Episodis meteorològics singulars, Premi Antoni Esteve 2021 per a estudis sobre la Catalunya Central. Tancarà les novetats el llibre de memòries El meu lloc al món de Ramon Majó.