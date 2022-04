La cantant Rosalía ha anunciat aquest dilluns una nova gira mundial per presentar el seu darrer àlbum, 'Motomami'. El 'Motomami World Tour' començarà a Almeria el 6 de juny i passarà per Sevilla, Granada, Màlaga, València, Madrid, Bilbao, La Corunya i Palma. A Barcelona hi farà parada el cap de setmana del 23 i 24 de juliol, al Palau Sant Jordi. Segons la promotora Live Nation, també visitarà Mèxic, el Brasil, l'Argentina, Xile, Colòmbia, la República Dominicana, Puerto Rico, els Estats Units i el Canadà i, a finals d'any, actuarà a Portugal, Itàlia, Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica, el Regne Unit i França, on acabarà a París la gira el 18 de desembre.

Rosalía: "Manresa forma part de qui soc i sempre que puc hi torno” L'artista de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) ha publicat aquest 2022 el seu últim disc, en què barreja diversos estils com el reggaeton, balades i flamenc amb notes de veu. 'Motomami' és també el seu treball més personal: un autorretrat musical d'aire "confessional", segons ella mateixa, que li ha servit per expressar-se directament a diferència dels seus anteriors àlbums, 'El Mal Querer' (2018) i 'Los Ángeles' (2017), en què intentava transmetre una història. Rosalía, sobre ‘Hentai’: «Continua molestant que una dona s’expressi lliurement sobre la seva sexualitat» Les entrades es posaran a la venda aquest divendres al web de la cantant. L'últim gran concert de Rosalía a Catalunya va ser el desembre de l'any 2019, també al Palau Sant Jordi, i el preu de venda de les localitats oscil·lava entre els 28 i els 65 euros.