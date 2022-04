La sèrie Tu también lo harías del director manresà David Victori, que Disney+ estrenarà a l’Estat espanyol, incorporarà Manresa com a element dins la història. Si fins ara els múltiples rodatges que s’han succeït a la ciutat han permès lluir els seus entorns, la nova producció de Victori també farà aparèixer el nom de Manresa dins d’un argument que transcorrerà en indrets com l’Anònima, diversos carrers del centre o la redacció del diari Regió7. La sèrie, produïda per Legendary Television i ESPotlight, s’estrenarà l’any 2023.

L’aposta de Victori, que roda per primera vegada a la seva ciutat després d’estrenes com No mataràs o Sky Rojo, referma el caràcter cinematogràfic que la ciutat ha adquirit en els darrers temps. Aquesta vegada ha estat l’atmosfera del passat fabril de la ciutat que ha dut a Victori i al cocreador i coguionista de la sèrie, Jordi Vallejo, a ubicar aquest thriller a Manresa, on han desplegat durant cinc setmanes un equip de més de 200 persones principalment a l’Anònima, però també al nucli històric o en altres indrets de la comarca, com l’antiga discoteca Menfis de Sant Fruitós de Bages o la seu de Regió7.