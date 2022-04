Parcir Edicions Selectes edita des del 1986 i, com explica el llibreter i editor Antoni Daura, «toquem tots els gèneres, preferentment d’autors de casa i de temàtica propera». Són els editors de la Història Gràfica de Manresa, publicada al llarg dels anys 90; als 2000, amb l’editorial Zenobita, van coeditar diferents títols «de caire comarcal» i, després d’un parèntesi, a partir del 2017 i, en especial, els darrers dos anys, el segell Parcir ha tornat a engegar la màquina. I funciona a tot drap. Probablement, acabaran el 2022 amb una trentena de títols. «Hem obert el ventall, no només a escriptors locals, també d’arreu». Els criteris?. «Un mínim de qualitat i que sigui econòmicament rendible». De fet, apunta Daura, «fer d’editors és el complement a la nostra tasca principal que és ser llibreters».

Per a Daura, en el fons, tot forma part d’un mateix ofici: «tradicionalment, segles enrere, qui editava venia llibres i, si reculem encara més, també els imprimia». Ara, diu hi ha l’oportunitat de fer «tiratges més curts» el que facilita publicar més títols que fa uns anys. La mitjana sol ser d’entre 200 i 250 exemplars per llibre. I si funciona, com ha estat el cas, per exemple, d’Aturi’s malfacor!. Peripècies divertides d’un Mosso d’Esquadra, de Pep Fuster amb il·lustracions de Valentí Gubianas, o Gorg Blau. Memòria manresana en clau negra, de Josep Arola. La gran aposta del segell per aquest Sant Jordi és Àpats. L’art i la cultura de menjar i beure a Catalunya, coeditat amb Joviat, un llibre de gran format, exquisidament editat, en una col·laboració que s’espera que continuï donant fruits, properament amb el bacallà de protagonista. També, El capitalisme i el seu setè de cavalleria, un assaig d’Alfons Duran Pich, editat en castellà per Planeta.

Si hi ha una paraula que, segons l’editor i llibreter, defineixi l’aposta editorial del segell manresà, aquesta és «l’eclecticisme: cobrim una àrea en el món de l’edició que serveix per donar sortida a títols que difícilment es publicarien en editorials amb línies temàtiques més definides». Parcir té diferents col·leccions i cada llibre «té la seva pròpia dinàmica i disseny». Així, per aquest Sant Jordi conviuen títols infantils amb relats, poesia, assaig, memòries i novel·la, majoritàriament d’autors i autores locals: de Beatrice Nyffenegger a Joan Ros i Roser Rojas, de Joan M. Serra a Ramon Majó. De la poesia de Blanca Soler a l’estrena literària d’Enric Llort.