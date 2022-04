El festival de música antiga de l'igualadí Jordi Savall dedica a la pau la segona edició de l'esdeveniment dirigit pel conegut intèrpret i director. El certamen es va crear l'agost del 2021, coincidint amb el 80è aniversari de Savall, per reivindicar la importància de la recuperació del patrimoni cultural i musical al segle XXI. La mostra promou el reconeixement i la difusió del llegat musical de l'artista en els més de cinquanta anys que ha dedicat a la recerca, la investigació, la pedagogia, la interpretació i la difusió del patrimoni musical. El festival, que amplia espais i dates, tindrà lloc entre el juliol i l'agost a Montblanc, al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i al Reial Monestir de Santes Creus.

En paral·lel a l'esdeveniment musical, la mostra té com a objectiu potenciar i donar a conèixer el patrimoni cultural i natural de la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Camp de Tarragona, amb una proposta "d'excel·lència i de projecció internacional". Es tracta d'establir un "eix cultural" entre els diversos espais històrics de la zona vinculats a la ruta del Cister, com seran aquest any el Reial Monestir de Santes Creus, la vil·la de Montblanc i el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet.

El segon Festival Jordi Savall tindrà lloc de l'1 al 3 de juliol a Montblanc, el 5 d'agost a Poblet i de l'11 al 15 al Reial Monestir de Santes Creus. Inclourà 14 concerts amb programes creats per Jordi Savall al capdavant dels seus diversos conjunts musicals (Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations i Orpheus 21) i amb artistes convidats, a més de conferències i concerts de propostes emergents.

Els nous espais que s'incorporen al festival a Montblanc acolliran tres concerts que tindran lloc a les esglésies gòtiques de Santa Maria La Major, Sant Miquel i el Convent de Sant Francesc, amb un repertori centrat en l'Edat Mitjans i el Renaixement. Aquest programa de concerts inclou les músiques provinents del Còdex de Las Huelgas, un manuscrit que abasta peces del segle XII al segle XIV, així com també les músiques del renaixement vinculades a la Corona Catalanoaragonesa i al Regne de Nàpols, interpretades pels diversos conjunts fundats per Savall.