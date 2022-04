No és habitual que una novel·la la protagonitzi un taxista. I tampoc no és habitual que en la presentació de la novel·la l’autora decideixi que, en comptes d’explicar directament l’argument i els perquès del llibre, ho faci, indirectament, a través de la veu d’un expert al volant. Un taxista real. Però si l’autora és una periodista, a qui li agrada preguntar, i el taxista, un veterà, jubilat, que ha conduït 18 taxis (d’un Seat 131 a un Mercedes), que ha fet el servei més llarg de Manresa a Alemanya i que en 42 anys de professió ha recorregut 4.200.000 quilòmetres... ja tenen la quadratura del cercle. Una proposició original, a iniciativa de l’editor, i decent, a iniciativa de l’autora: qui vulgui saber què li passa al Dídac de la novel·la (que es trasllada a Manresa per fer de taxista i que trobarà una clienta que li capgirarà els plans), que es compri Zero Bombai, editat per Parcir.

G. C. Claramunt, pseudònim que utilitza quan escriu ficció Gemma Camps, periodista d’aquest diari, presentava ahir a la llibreria Parcir, que es va omplir de familiars, amics i companys, la seva quarta novel·la, amb brindis de cava per començar i acabar. Al seu costat, Ramon Burgarolas, un taxista manresà de 72 anys, ja retirat, que, «com el Dídac de la novel·la, deu tenir un munt d’històries per explicar», apuntava l’autora. Bé, en Burgarolas «en té moltes més». Per anys sumats i per experiència. Si el taxista de ficció es converteix en l’ànima d’una història que incideix en com la vida pot canviar d’un moment a l’altre, per atzar i per les persones que trobes inesperadament pel camí, com els passa als taxistes, el xofer real es va convertir, ahir, en el protagonista de la vetllada.

A Zero Bombai -i no desvelarem res inapropiat-, el Dídac tenia clar que, sense poder ser pilot de carreres, acabaria al volant d’un camió o d’un taxi. Burgarolas, mecànic de tota la vida, va entrar al món del taxi per un company. Tenia, va dir ell mateix, «caràcter» per fer-ho. «I hi tornaria», va reblar. El primer viatge el va fer de Sant Domènec, on hi havia hagut la parada de taxis, a Sant Vicenç, amb una senyora... i un gat a dins d’una capsa de sabates. I no va saber quina tarifa aplicar: «Quant li cobren les altres vegades?», li va demanar. Si el Dídac es considera (i els clients habituals del llibre així ho fan) un bon taxista, per a Burgarolas, la primera qualitat ha de ser l’honestedat i «que sigui comunicatiu: un taxi és un confessionari ambulant», va subratllar. Però també hi passes «por», va reconèixer. No saps qui fiques a casa...

I d’anècdotes?, li va demanar l’autora. Per triar i remenar. La del noi que va recollir al Poble Nou de Manresa, ben vestit i ben plantat, que li va demanar que el portés a Andorra per canviar la bomba de gasolina del seu cotxe i que li va aixecar la camisa, amb viatge gratis; el noi amb males pintes que va resultar ser un metge ben honrat; o la senyora de 104 anys a qui va portar a l’Ajuntament... i que li va etzibar que «era soltera... I jo casat, li vaig dir», somreia Burgarolas. Conèixer el país (i Xavier Monge, un veí de Sant Pere dels Arquells que col·lecciona avions de veritat), ha estat del millor de la seva professió. I Manresa no és la Mina; al contrari: «Una ciutat molt còmoda per a aquesta feina. Ara s’ha espatllat una mica...». Si Burgarolas hagués de treure una conclusió sobre la condició humana, com el Dídac, pel fet de conviure cada dia amb gent i situacions molt diverses, el taxista real té clar que la intuïció de vegades falla, que tants caps tants barrets i que «les aparences enganyen». I que si ets de bona pasta, com el fictici i el real, et reconeixen pel carrer, encara que estiguis jubilat.