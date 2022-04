Multicinemes Bages Centre se suma des d’avui al Projecte Viridiana, una iniciativa nascuda de la necessitat i sensibilitat per part d’un grup d’exhibidors nacionals, per promoure el cinema europeu de qualitat i establir un diàleg entre creadors i públic. I ho fa amb una de les estrenes de divendres, que s’avança a avui: Arde Notre Dame, del director Jean-Jacques Annaud, amb qui hi haurà un col·loqui posterior en directe via streaming. Aquesta sessió especial començarà a les 7 de la tarda.

La pel·lícula recrea l’incendi que va patir la catedral ara fa tres anys, el 15 d’abril del 2019. El director d’El nom de la rosa converteix el succés en un emocionant film de suspens tot i conèixer el final de la història. Amb Élodie Navarre, Chloé Jouannet i Jesuthasan Antonythasan, el film és també un homenatge als bombers que van apagar l’incendi.