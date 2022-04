El bateria i percussionista manresà Santi Arisa i l’acordionista Giuseppe Costa s’uneixen per primer cop per presentar un nou espectacle que recupera la tradició musical que es ballava a les festes majors del segle passat, amb peces com La Ballarusca, popular de l’Empordà o la Malamanya, de Castellar de N’hug. Una producció musical, produïda pel reconegut músic i manager Miquel Comella, que porta per nom Orígens i que es podrà veure per primer cop avui (20 h) al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) de Barcelona. El disc estarà disponible a totes les plataformes digitals el 23 d’abril.