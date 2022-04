L’historiador navarclí Llorenç Ferrer i Alòs (1957) va presentar ahir, a l’Auditori de la Plana de l’Om de Manresa, una de les dues novetats que acaba de publicar amb Brau Edicions, el volum De pagesos a cotoners. La industrialització de Catalunya a través de la família Vidal. Una publicació que parla de la industrialització del país a partir de la trajectòria d’aquesta família manresana, que al segle XX va fundar la Colònia Vidal de Puig-Reig. Ho va fer acompanyat de M. Gemma Rubí Casals, professora del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb la presència de Josep Alabern, vice-president de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i del director del Museu Colònia Vidal, Jordi Vidal.

Els Vidal van passar de blanquers a pagesos i, al segle XVIII, van veure una oportunitat en la indústria de la seda i es van convertir en teixidors de vels. Un segle després van convertir-se en cintaires i van veure les possibilitats del cotó. Finalment, al segle XX van iniciar la seva pròpia societat familiar i van construir la Colònia Vidal de Puig-Reig, que va acabar tancant el 1980 i va reobrir el 1995 reconvertida en museu.

El llibre, com explica Ferrer, neix de la recerca de la família Vidal. Però «no vol ser només una història de la família i punt», sinó que «intenta mostrar com la trajectòria d’aquesta família ajuda a entendre com va ser el creixement econòmic de Catalunya». De fet, Ferrer creu que els Vidal són un bon exemple «d’aquesta cultura d’aprofitar les oportunitats que es presenten en una època determinada com és el segle XVIII i XIX».

Ferrer relata que els Vidal del segle XIX eren carlins i «profundament catòlics». De fet, assegura que el llibre aprofundeix especialment en aquest aspecte perquè «no deixa de ser curiós que fossin carlins, ja que s’acostuma a dir que el carlisme és un concepte oposat al liberalisme i això implicaria que no hi haguessin industrials».

Sobre el catolicisme de la família, l’historiador explica que darrere d’aquest tipus d’industrials apareix «tota una cultura de la caritat i d’ajuda als obrers», cosa que es va traduir en un important activisme social que anava més enllà dels beneficis empresarials. De fet, Ferrer ho exemplifica amb el fet que «un cop acabada la guerra un dels Vidal inverteix en la construcció de l’Escola Diocesana de Navàs perquè creia en la importància de la formació dels joves».

Llorenç Ferrer i Alòs és doctor en Història Contemporània per la UB, on actualment és catedràtic. El seu camp d’estudi s’ha centrat en la història agrària, els sistemes familiars i la industrialització. Ha publicat nombrosos articles i volums, ha col·laborat en revistes especialitzades i ha participat en nombrosos congressos nacionals i internacionals.