L’Ajuntament de Manresa ha establert per aquest dissabte 23 d’abril, diada de Sant Jordi, de les 8 del matí a les 9 del vespre, un dispositiu especial de mobilitat a la ciutat. Per una banda, preveu el reforç del servei de Manresa Bus a les línies que van dels barris al centre de la ciutat (L1, L2, L3, L4 i L5) i, per l’altra, estableix la tarifa del bitllet senzill a un euro, que és la meitat del preu habitual.

El dispositiu també comportarà canvis de circulació al Passeig de Pere III, amb la idea que entre el segon i el tercer tram no passin cotxes pel pas zebra i sigui tot un bloc seguit per als vianants. Per aconseguir-ho, quan els cotxes arribin al pas de vianants que hi ha passada la xurreria podran continuar com ja fan normalment cap a la dreta per davant de l’Institut Lluís de Peguera, Correus i cap al Passeig però, en canvi, a partir de l’esmentat pas de vianants passada la xurreria no podran fer el gir a l’esquerra, atès que quedarà tallat. Els que vulguin circular pel carril de l’esquerra del Passeig en direcció centre ciutat hi podran arribar per la plaça de l’Onze de Setembre, on s’invertirà el sentit de la circulació, de manera que, un cop en aquesta plaça, els cotxes podran seguir com sempre per la dreta i, excepcionalment, podran girar cap a l’esquerra i seguir Passeig avall pel costat de l’edifici dels sindicats i de la plaça Espanya i anar a trobar els carrers de Canyelles i d’Àngel Guimerà com ja fan normalment.