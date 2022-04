El Dimoni Pelut Edicions, amb seu a Berga, va creixent, pas a pas, amb la idea de consolidar la seva aposta per l’àlbum il·lustrat que, més enllà del públic infantil, és dirigeix a totes les edats. Tenen predilecció per la qualitat i la singularitat.

Òscar Vallverdú, Lluís Ràfols (instal·lats a Berga) i Jordi Alsina (que viu a Creta) van arrencar el projecte el 2019 amb L’Atles de les festes del foc dels Pirineus. Mantenint la filosofia de divulgar la cultura popular, l’any passat van presentar Mediterrània, una mar de músiques i Bona nit, criatures fantàstiques. La collita d’aquest Sant Jordi s’ha tornat a duplicar, mantenint la creació pròpia i estrenant-se en la traducció d’autors reconeguts.

D’aquesta manera, d’una banda, han publicat Les bones bestioles i Soc una dona. Són volums poètics a càrrec de grans autores catalanes, amb il·lustracions a doble pàgina a càrrec de dones artistes que es preveu que esdevinguin referents.

D’altra banda, ha editat en català àlbums com I mira ara del japonès Shinsuke Yoshitake, reconegut a partir del seu primer llibre Ser o no ser... una poma («estem supercontents que una petita editorial es pogués avançar a les grans per obtenir els drets»); i el premiat Avui em sento... de la portuguesa Madalena Moniz.