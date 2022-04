Cineclub projecta una sessió inclosa en la col·laboració amb l’Americana Film Fest. El llargmetratge que podrem veure, Strawberry Mansion, fou precisament una de les sensacions en la darrera edició d’aquest certamen, dedicat a recuperar algunes de les produccions independents estatunidenques més destacables de la temporada. El film està ambientat en l’any 2035, i ens descriu un món en què el govern controla minuciosament els somnis de tots els ciutadans per tal de cobrar els impostos corresponents. Un agent governamental, James Preble, és un dels auditors encarregats de supervisar aquest projecte. En la seva nova missió viatja fins una granja, on viu una anciana certament peculiar, Arabella Belle Isadora, que ha emmagatzemat centenars de somnis de persones en cintes VHS. La segona pel·lícula escrita i dirigida pel tàndem format per Kentucker Audley i Albert Birney (van debutar fa quatre anys amb l’excèntrica i atractiva Sylvio, sobre la recerca existencial ... d’un orangutan) parteix, com moltes distòpies futuristes (un subgènere de la ciència-ficció que fa forrolla en les últimes dècades), del clàssic de George Orwell 1984. Els cineastes nord-americans es desmarquen, no obstant això, de la resta perquè la seva visió és optimista i lluminosa. Strawberry Mansion ens arrossega a una fantasia psicodèlica deliciosa. La formació en el terreny de l’animació de Birney es percep nítidament en aquest conte màgic, rodat amb un pressupost modest, on assistim a un esclat visual que ens transporta a un univers romàntic on desapareixen els límits de l’espai i del temps. Una reivindicació tendra de l’amor que es concreta en una fantasia singular i exultant, on els autors es lliuren sense complexos a un lirisme juganer i llaminer.