La feina del pianista i compositor Manel Camp (Manresa, 1947) amb els integrants de la Cançó mereixia un lloc destacat en el seu projecte De Minorisa a Carst que, iniciat just fa un any i ja gairebé a punt de culminar-se, celebra els seus 75 anys compartint la música amb artistes amb els quals ha fet camí i, també, amb el públic.

D’aquesta manera, la Sala Gran del Kursaal de Manresa acollirà diumenge (18 h), un concert únic, que aplegarà una vintena d’artistes amb els quals ha treballat Camp. Així es farà un homenatge-tribut a les grans veus del país amb molts dels seus protagonistes com a convidats d’excepció.

A la llista de convidats hi ha confirmats a hores d’ara Quico Pi de la Serra, Marina Rossell, la igualadina Lloll Bertran i el calafí Celdoni Fonoll, Miquel Pujadó, Lídia Pujol, Miquel Gil, la companyia de dansa Factoria Mascaró, el pianista Marco Mezquida, el pallasso manresà Marcel Gros, Lucrecia, Antoni Parera Fons, Joan Isaac, la ballarina Montse Circuns, Pep Picas i la santjoanenca Celeste Alias. Camp s’ha mostrat content d’aplegar artistes «de més grans i de més joves». A més a més, el pianista comptarà amb els músics que habitualment l’acompanyen: Jordi Camp (contrabaix), Lluís Ribalta (bateria), Matthew Simon (trompeta) i Horacio Fumero (contrabaix).

La periodista manresana Núria Bacardit serà la presentadora d’aquest concert especial, en què es podrà escoltar un repertori molt variat, des de peces pròpies de Manel Camp o versions, a poemes musicats. El pianista ha assenyalat que serà més que una retrospectiva, perquè les seves músiques s’encararan «de forma diferent». També hi haurà audiovisuals que acompanyaran el concert i moments per al record, especialment per als músics Pau Riba i Ramon Muntaner, traspassats en els darrers mesos.