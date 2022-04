El futur ja és aquí a la darrera novel·la d’Isaac Palmiola (Manresa, 1979) per al públic juvenil, un futur que podem entreveure en la incapacitat que mostren els representants polítics per acordar mesures efectives contra l’escalfament global. Amb Ecoterroristes (Edebé), un títol que l’autor qualifica «d’ambigu i provocador», es plantegen debats dels que la humanitat no pot eludir.

El preocupa que no es pari atenció al canvi climàtic?

Com a qualsevol altre ciutadà. Jo sí crec que hi ha un canvi climàtic i que s’han de fer canvis estructurals. Sóc escriptor i reflexiono a través de l’escriptura, però són els polítics els que han de dur a terme aquests canvis.

No sembla que els corri pressa.

El problema de fons és que el capitalisme vol créixer, fer diners, i això comporta un perjudici pel món. La democràcia és el millor sistema que hi ha, però pensa a curt termini: es fan coses per aconseguir el vot al cap de quatre anys.

Com va plantejar la novel·la?

Volia fer un thriller per al públic juvenil, és a dir, amb un ritme alt, a la gent jove li agraden els ritmes mantinguts, ràpids, fins i tot vertiginosos. I el protagonista és una noia jove, això fa que el lector s’hi identifiqui. Per la resta, és com una novel·la per a adults.

Què planteja?

El tema de fons és l’ecologia, i vull que el lector es pregunti què passaria si es trobés una solució a l’escalfament global. L’aplicaríem o, si toqués els interessos dels poderosos, no ho faríem? Què pesa més, la gent o els diners? O bé, si la solució al problema afecta l’economia, hi estaríem en contra?

El títol ens dona una pista?

És ambigu: ‘eco’ és un prefix bo, positiu; en canvi, ‘terrorisme’ és molt negatiu. Combino els dos termes amb un punt d’ironia perquè és irònic que s’acusi de terroristes els qui volen fer un bé pel planeta.

Ja hem arribat a aquest punt?

Hi ha hagut grups que fan boicots i se’ls anomena terroristes. Vaig descobrir el terme buscant al Google. Si vols desacreditar algú, li dius que és un terrorista: de fet, a Star Wars, als rebels, a la resistència, avui en dia se’ls anomenaria terroristes.

La protagonista és una noia que ha d’anar a fer un examen i, de cop i volta, es veu immersa en una trama perillosa que pot posar-la en perill no només a ella sinó també a la família.

La Bianca viu una situació que, òbviament, no està acostumada a viure, amb gent perillosa, delinqüents, ... I fa coses que faria gent de la seva edat. No és una superwoman, és una heroïna.

Fins a quin punt li preocupa la versemblança del personatge?

Em preocupa molt, sempre vull ser versemblant, trobo ridícula una història en la que un nen guanya uns adults. Si no ets versemblant, el lector se’n va. No sóc realista amb l’element que mou la historia, un invent que fa que el petroli com a carburant pugui ser substituït. L’interès de la novel·la és plantejar que farien els magnats del petroli si alguna cosa pogués amenaçar els seus guanys. Segur que intentarien eliminar-lo, això és terrible. Però el món és així.

Aturar el canvi climàtic sembla una obligació però no hi esmercem prou energies?

Intento ser amable amb els personatges, però amb el tema de fons no puc ser amable. El llibre presenta una reflexió sobre la força dels diners en les decisions que es prenen. Si d’aquí a uns segles analitzen la nostra actditud, i veuen que posàvem els diners per sobre de la vida de la gent, pensaran que és absurd. A mi m’agradaria pensar que la nostra generació marxarà havent fet les coses ben fetes. Però la gent està educada per pensar en guanyar diners, l’ètica de treball és fer bé la teva feina, no pas fer el que és bo pel món.

No fem res de res?

Es fan coses. Els cotxes contaminen menys, utilitzem energies renovables, ens plantegem que l’energia nuclear potser no és tan dolenta, reciclem, ... Es fan coses, però potser no és suficient.

Què podem fer nosaltres?

Votar a qui sigui sensible. Però també ens hem de preguntar quin creixement volem, perquè si no volem renunciar als luxes, a viatjar en avió, a tenir tots un cotxe, ... Les decisions polítiques són dels polítics.

El llibre s’adreça als joves. Creu que el tema els interpel·la?

Se’n parla molt, i de petits ja tenen aquesta inquietud. A veure què faran quan tinguin edat de tenir el poder, quines decisions prendran. Hauran pres consciència o, amb l’edat, es perden els ideals i et tornes més escèptic?

Havia fet thrillers abans?

Més que thrillers, històries amb misteri, ja que he fet molta literatura infantil i en aquests llibres hi poses misteri amb una mica d’humor.

Què li ha aportat, com a escriptor, aquesta incursió en el terreny del thriller d’acció?

M’ha permès buscar les maneres amb les que pots atrapar l’interès del lector, tenir-lo enganxat. Per això es publiquen tants thrillers. A més, a partir del gènere he tocat un tema de pes, l’ecologisme i l’estat del món.