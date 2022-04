El Gremi de Llibreters confia que aquest serà un "molt bon Sant Jordi" i que es recuperaran l'ambient i vendes del 2019. De fet, després de dos anys, la Diada torna a celebrar-se com es feia abans de la pandèmia. Sense restriccions, perímetres ni límits d'aforament. La presidenta del gremi, Carme Ferrer, diu que l'afluència de lectors a les llibreries durant tota la setmana -i especialment ahir- ja és un bon preludi del què serà aquest Sant Jordi. "No sé si podem dir que serà històric, però sí veiem que hi ha ganes de festa literària", subratlla Ferrer. Això sí, aquest 23 d'abril també serà un dia en què es mirarà molt el cel. La presidenta del Gremi confia, però, que tot i que s'anuncien ruixats, la pluja no farà excessivament la guitza.

Després de dos anys marcats per la pandèmia, aquest Sant Jordi serà el primer que es viurà sense restriccions ni límits d'aforament. I segons subratlla el Gremi de Llibreters, tot fa preveure que la d'aquest 2022 serà "una molt bona" Diada. De fet, el sector confia recuperar les vendes del 2019.

I com diu la presidenta del gremi, Carme Ferrer, "durant tota la setmana hi ha hagut molt bona afluència a les llibreries". Sobretot ahir, quan molta gent va voler anticipar-se i anar-hi a remenar i fer la seva tria particular. "Ho prova que moltes no van tancar a l'hora; hi ha ganes de festa literària", diu satisfeta Carme Ferrer.

Aquest 23 d'abril les parades de llibres i roses tornaran a omplir els carrers de Catalunya com abans de la pandèmia. Serà un dia, però, en què molts ulls miraran cap al cel, perquè hi ha llocs on s'anuncien pluges. De fet, la previsió meteorològica ha comportat que, a Girona, la Diada se celebri sota cobert i totes les parades de llibres, roses i entitats s'hagin traslladat de l'esplanada de La Copa al Palau Firal.

Carme Ferrer confia, però, que el temps no faci excessivament la guitza. "Les previsions diuen que plourà a estones; el temps serà incert, però com que no serà continu i hem vist que tots els anys plou, aquest tampoc serà un problema", diu la presidenta del gremi, recordant que, si cal, els plàstics cobriran els llibres durant l'estona que plogui.

Per últim, Ferrer no fa travesses sobre quins seran els llibres més venuts. "Tots han de tenir les mateixes oportunitats", explica. La incògnita no es desvetllarà fins al vespre, quan els lectors ja tinguin els llibres a casa i el gremi faci públic el rànquing.