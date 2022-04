El bateria i percussionista Santi Arisa (Manresa, 1947) és reconegut per la seva trajectòria en el món del jazz-rock, en grups com Fusioon, Pegasus, Lakatans..., per fer ballar amb La Tribu i ser el creador de la sardanova. Per això quan li van proposar de recuperar les músiques tradicionals que es ballaven a les festes majors dels pobles petits al segle passat, que eren interpretades per un acordionista a la plaça del poble, d’inici no ho va veure clar. «Perquè sempre he tocat la bateria a la meva manera, però la veritat és que déu- n’hi-do el que em puc desenvolupar en aquest projecte. Si toquem un vals, intento que es pugui ballar, però el toco més com a jazz-vals i improviso molt. I Giuseppe Costa [l’altre 50% del projecte Orígens, que des d’avui també és un disc] és un gran acordionista i també ens ho passem bé a l’escenari xerrant, explicant l’origen dels temes, ell en pla seriós i jo fent conya. M’agrada molt, i els concerts que ja hem fet per veure com anava [per exemple a Cabrianes] han funcionat molt bé».

Així, l’espectacle, que van presentar oficialment dijous al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) de Barcelona, recupera de la memòria històrica peces com La ballarusca, popular de l’Empordà; La gata i el belitre, La polca d’Ours, que es ballava des d’Occitània fins al País Valencià; la Malamanya, de Castellar de n’Hug (Berguedà); El gall negre, originari del poble de Solanell (Alt Urgell); el Pasdoble del Tosquiets, de Berga; La presó de Lleida; El calendari del pagès; Ai mare aneu a missa; entre d’altres. Són, en paraules del músic manresà, cançons que «homenatgen els músics que feien ballar els nostres avis i pares: pasdobles, valsos... amb unes lletres costumistes que poden explicar, per exemple, amb qui es ficava al llit el mossèn». Ara bé, apropar-se a la música tradicional no és nou per a Arisa, i no ha pogut evitar incloure en aquest projecte «temes populars, però a la meva manera», com són Visca la mandra, «una cançó de treball que vaig gravar al disc de La Tribu el 1991»; Montanhes Araneses i Marrècs de Canejan, del disc Aran un país, que també va publicar amb La Tribu el 2003. De fet, Montanhes Araneses, l’himne de la Val d’Aran, també la va incloure al disc Ara, de cançons patriòtiques que va publicar el 2013. El projecte neix de la idea del reconegut músic i mànager de la Seu d’Ugell Miquel Comella, que va unir Arisa i Costa (músic de Vilanova i la Geltrú considerat un dels més destacats acordionistes en l’àmbit mundial) per crear Orígens . Sortint avui el disc al mercat (en format CD i també a totes les plataformes digitals), es preveu que a partir d’ara comencin a fer girar l’espectacle arreu del país. El repertori ha sorgit a partir d’un treball excepcional i meticulós de recerca històrica per recuperar peces musicals que les generacions anteriors tocaven a duet de bateria i acordió, tot recorrent les festes majors catalanes que es feien durant el segle passat. Arisa destaca que «la majoria de cançons d’Orígens són de pagès i una de les coses que volem fer amb aquest treball és reivindicar la feina de la pagesia, i encara més tal com està el tema ara. Encara que hi hagi algun funky meu, la veritat és que fem un calendari del pagès». I no s’està de remarcar que és una proposta «molt de veritat, perquè no hi ha trampes: és música amb l’acordió i la bateria. No hi ha res gravat. I, de cantar, cantem els dos». I acaba admetent que és una proposta enèrgica: «Em foto un fart de pencar amb la bateria». El músic manresà assegura que «soc molt feliç treballant, i vull continuar fent coses mentre em funcionin els braços, la veu i el cervell». També es manté actiu amb Lakatans, i té la idea d’escriure l’autobiografia posant-hi músiques: «Si parlo dels anys setanta, la música és la de Fusioon», diu. Sallent acull avui un dels concerts d’«Orígens» Les activitats que s’han organitzat avui al parc Pere Sallés de Sallent amb motiu de Sant Jordi es clouran amb el concert Orígens (21 h), a càrrec de Santi Arisa i Giuseppe Costa, concebut per mantenir viu i en constant modificació el repertori tradicional de les festes majors. Prèviament, hi haurà hagut la 42a Roda Infantil d’Esbarts Catalònia (11 h), l’actuació del grup femení Combo Ara (16 h), i els concerts de Jan Bonet (17.30 h), que presentarà el seu primer EP Limited Edition; i Marta Roma i Carol Duran (19 h), que amb violoncel i violí i veu experimentaran amb la música d’arrel.