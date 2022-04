La cantant Sant Esteve Sesrovires ha venut 135.000 entrades per a la seva nova gira, el 'Motomami World Tour', en un sol dia, segons la productora Live Nation. Les entrades per als concerts de la cantant catalana es van posar a la venda divendres –algunes dimecres, en format de prevenda– i per a alguns espectacles, com els dos concerts de Barcelona, ja s'han exhaurit.

La gira de Rosalía començarà el 6 de juny a Almeria i passarà per diverses ciutats espanyoles, Mèxic, el Brasil, l'Argentina, Xile, Colòmbia, la República Dominicana, Puerto Rico, els Estats Units, el Canadà, Portugal, Itàlia, Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica, el Regne Unit i França, on acabarà a París la gira el 18 de desembre. A Barcelona hi farà parada el cap de setmana del 23 i 24 de juliol, al Palau Sant Jordi, amb unes localitats que s'han venut a preus que oscil·laven entre els 45,50 i els 413,5 euros.