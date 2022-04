L'adaptació teatral homònima de la novel·la 'Canto jo i la muntanya balla', de Guillem Albà i Joan Arqué, ha obtingut cinc nominacions a la 25a edició dels Premis Max. Concretament, opta a recollir els guardons a millor espectacle, direcció d'escena, millor composició musical per a espectacle escènic de Judit Neddermann, millor disseny d’espai escènic i millor disseny d'il·luminació. 'Carrer Robadors', de Julio Manrique, amb tres nominacions; 'De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda', de La Calòrica, amb dues; i 'L'emperadriu del Paral·lel', de Xavier Albertí, amb una, completen les opcions catalanes.

Concretament, 'Carrer Robadors' aspira als guardons de millor adaptació o versió d’obra teatral, millor actor per Guillem Balart i millor disseny d'espai escènic Alejandro Andújar. De la seva banda, 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda' aspira a la categoria de millor autoria teatral per Joan Yago i a millor actriu per Mònica López, mentre que 'L'emperadriu del Paral·lel' està nominada a millor disseny d'espai escènic.

'Descendimiento', del Teatro de la Abadía, i 'Una noche sin luna', de La Rota Producciones són altres obres amb més aspiracions.