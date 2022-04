Després de més d’una hora i mitja de concert, un Manel Camp visiblement emocionat s’acomiadava ahir a la tarda del públic que omplia la Sala Gran del Kursaal acompanyat d’un bon grapat d’amics convidats a l’escenari i el públic dempeus. Feia just un any que el músic manresà havia iniciat el projecte De Minorisa a Carst per celebrar els seus 75 anys en aquest mateix escenari. Ahir, encarava la recta final d’aquest cicle amb un concert que va homenatjar la cançó catalana, quatre dies després del seu aniversari. Per aquest motiu a l’entrada del concert es van repartir unes cartolines on tothom qui ho volgués podia deixar missatges de felicitació, comentaris o dedicatòries, que més endavant es lliurarien a Manel Camp.

Presentat per la periodista Núria Bacardit, el concert va començar amb Manel Camp interpretant Homenatge a Teresa, d’Ovidi Montllor, en la qual va comptar amb la participació de la ballarina Montse Circuns. Tot seguit el manacorí Antoni Parera començaria a tocar T’estim i t’estimaré al piano per passar el relleu a Camp. Després arribarien quatre figures del món de la cançó del principat com són Miquel Pujadó, Pep Picas i Celdoni Fonoll i Lloll Beltran, aquests dos últims van pujar a l’escenari des del pati de butaques per cantar Tinc un desfici. Núria Feliu va tenir el seu particular homenatge al concert amb Tot és gris, que el músic manresà va oferir acompanyat de Jordi Camp al baix i Lluís Ribalta a la bateria. I no va ser l’únic homenatge de la vetllada. Més endavant també hi hauria un record per Ramon Muntaner i Pau Riba. D’aquest últim, Camp va escollir Es fa llarg esperar, que va interpretar a quatre mans amb Marco Mezquida, un dels moments més enèrgics i aplaudits del concert. I el que va dibuixar més somriures, ara que ja es poden veure les cares de públic sense mascareta, va ser la performance de Marcel Gros alhora que Quico Pi de la Serra, assegut a la banqueta del piano amb Camp, tocava la guitarra i cantava L’home del carrer. Més convidats de la vetllada: la santjoanenca Celeste Alías i Marina Rossell. Qui no va poder ser ahir al Kursaal però va enviar una salutació mitjançant un vídeo va ser el cantautor Raimon. Ja a l’últim bloc del concert, torn per a Lídia Pujol i Manel Camp Quartet, amb Matthew Simon a la trompeta, Horacio Fumero al contrabaix i de nou Ribalta a la bateria. Tot seguit, Lucrecia, que posaria el toc de color al qual ens té acostumats, va dedicar unes paraules a l'homenatjat de la vetllada: «Aquesta tarda és història, visquem-la amb el mestre Manel Camp». Joan Isaac va ser baixa a última hora i va tancar el concert Miquel Gil i la coreografia de Factoria Mascaró, i foto de família final amb tots els convidats.