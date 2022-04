«La música és emoció. No cal que sigui del 2022 perquè agradi». Amb aquesta encertada sentència a càrrec de Sergi Beringues, professor de música a l’institut Lluís de Peguera, es va cloure ahir la presentació de la posada en escena durant aquest proper mes (des de demà i fins al 29 de maig) dels cinc projectes del Servei Educatiu del Kursaal, que en aquesta ocasió impliquen 3.800 alumnes d’una seixantena de centres educatius de la Catalunya Central.

Després de dos anys d’aturada a causa de la covid-19, l’equipament del Passeig de Manresa recupera tota l’activitat, que abasta des dels 2 als 16 anys, amb projectes com Rexics, per a alumnes de P-2; CantaXics a les Escoles, al cicle inicial de Primària; Cantània, al cicle superior de Primària; Fem Òpera!, a 1r i 2n d’ESO; i Fem Dansa!, a 3r i 4t d’ESO.

Tal i com va recordar ahir Jordi Basomba, gerent del Kursaal, el 2020 hi havia engegats els projectes educatius, però no es van poder portar a l’escenari; i el 2021, ja ni es van convocar. El setembre passat, doncs, hi havia dubtes a l’hora de reprendre’ls, «però vam tenir clar que l’únic que podíem fer era tirar endavant, perquè sinó tot es paralitza», va destacar Cristina Gonzàlez Alsina, responsable del Servei Educatiu.

Per tant, «encertadament», vist amb ulls actuals, es va engegar la inscripció, i amb «molt bona acollida per part dels mestres i professors, perquè sense ells això no tindria sentit». De fet, tot i reconèixer que «han baixat una mica les inscripcions» respecte el 2019, les xifres són espectaculars en un any en què «el més fàcil hauria estat no apuntar-se, pensant que els mestres ja tenen prou feina».

I els mateixos mestres i professors van valorar ahir els mèrits dels projectes en els quals participen. Noemí Cañete, mestra de la Joviat, participa en Reixics des de l’inici: «els infants s’engresquen molt ràpid i s’endinsen en l’espectacle amb molta emoció». S’oferirà l’espectacle de producció pròpia Bada Botó!, ja representat en altres edicions. Les mestres de les escoles bressol assisteixen a un curs de formació «i això fa que totes després fem pinya, i això es reflecteix en els infants i l’espectacle».

Maria Mas, mestra de música a primària a la Joviat, destaca que l’experiència de poder trepitjar l’escenari del Kursaal és «molt gratificant per als alumnes. Tot i que a vegades sembla que no ens atrapem les cançons, sempre l’espectacle queda molt bé, amb el concert de totes les escoles». Ella ha participat en les 15 edicions de Cantània, un projecte organitzat conjuntament amb l’Auditori de Barcelona, i que en aquesta ocasió oferirà la cantata Clara-L’art per dins; i enguany també s’estrenarà amb CantaXics (és la segona edició d’aquest projecte), que representarà la cantata El nen enamorat de la lluna produïda per l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM).

Maria Mosella ja ha viscut Cantània com a alumna, i ara s’estrenarà com a mestra a l’escola Muntanya del Drac, al barri del Xup de Manresa, i remarca que el que més ha motivat als alumnes és poder pujar en un escenari, compartint-lo amb altres estudiants, i «saber que ens vindran a veure».

També Sergi Beringues, del Peguera, assenyala que el fet que els alumnes tinguin «un repte real» els estimula a treballar «la pulsació, el cant, l’escola analítica...». Participa amb Fem Òpera!, que estrena el muntatge De l’òpera al musical, que dóna més pes al cor. «I la gràcia és veure que, tot i que sembla que l’òpera els queda molt lluny, melodies tant maques com les d’El fantasma de l’òpera els agraden», apunta.

Les funcions s’estrenaran demà i dijous amb Fem Dansa!, amb Mapadeball, muntatge organitzat amb el Mercat de les Flors.