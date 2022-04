Els Lacetània descentralitzen una gala que se celebrarà cada dos anys fora de Manresa

El 2019, els Lacetània van iniciar una profunda renovació convertint-se en els Lacetània de les Arts i la Cultura, sumant guardons a la creació (lletres, teatre, circ i art) i una gala pròpia de lliurament, separada del Bages de Cultura. Uns canvis promoguts pels seus coordinadors, Òmnium Bages-Moianès, per dotar-los d’entitat i visibilitat que van suposar tot un revulsiu, malgrat la pandèmia posterior. Però l’evolució continua. Ara, els Lacetània de les Arts i la Cultura tornen amb una «nova empenta» com explicava ahir Llorenç Planes, responsable de la coordinació d’uns premis que sumen més entitats convocants i la celebració de la gala per primer cop fora de Manresa.

Els canvis es van presentar ahir a l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent, que serà l’equipament que estreni aquesta «nova etapa» i aculli el 18 de novembre la gala de lliurament de la quarantena edició dels Lacetània. La idea de fons és «descentralitzar» un esdeveniment d’àmbit comarcal perquè cada dos anys se celebri fora de Manresa i itineri pels diferents pobles del Bages i del Moianès. El primer, Sallent: «Una població amb una gran riquesa cultural que ens ha acollit amb els braços oberts», subratllava Planes. Així, la gala que es faci als diferents municipis que acullin els Lacetània servirà, també, per ensenyar la realitat cultural pròpia. La nova reformulació dels Lacetània va tenir la presència del mateix Planes acompanyat de la presidenta de l’entitat, Anna Vilajosana; d’Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, i de Ruth Matamala, responsable de la gestió i la programació de la Fàbrica Vella. A Sallent, per exemple, l’organització de la gala es farà amb la col·laboració de les entitats del municipi que treballaran amb Sílvia Sanfeliu, directora de les gales celebrades fins ara per tal que sigui «un acte genuïnament sallentí». La mostra? La interpretació que es farà de la composició de Jaume Riu Amunt i crits, dedicada al sallentí Jordi Fàbregas (1951-2021), de la qual ahir es va poder escoltar un fragment amb el pianista i compositor Jaume Riu i el graller Roger Andorrà. Sota l’aixopluc d’Òmnium Bages-Moianès, participen en la convocatòria dels Lacetània l’Ajuntament de Manresa, El Galliner, el Centre d’Estudis del Bages, el Cercle Artístic, Cineclub, Litel.cat, Regió7 i, ara també, els Amics de la Seu i el Consell Comarcal del Bages. No es convocarà, com ja va passar l’edició passada per la pandèmia, el de circ de La Crica: «Però farem tot el possible per tornin en futures edicions». Dos nous premis i «cua» d’entitats per participar-hi A més de la descentralització de la gala, els Lacetània incorporen aquest any dos nous premis que se sumen als deu de la passada edició. «I tenim cua d’entitats que volen participar-hi», assegura Planes. Un canvi de 360 graus respecte uns premis que fa quatre anys s’estaven marcint. Els nous guardons són el premi Berenguer de Montagut, que convoca els Amics de la Seu de Manresa, i que premiarà treballs de recerca sobre la Seu de Manresa (amb una dotació econòmica, aportada per Cots i Claret, de 1.000 euros); i el premi Consell Comarcal del Bages a la cultura popular i tradicional. Dotat amb 1.500 euros, premiarà iniciatives d’entitats i associacions de la comarca en els àmbits de la cultura popular i tradicional amb especial atenció als temes d’inclusió en tots els àmbits. A més, el premi Pare Ignasi Puig i Simon passarà a ser honorífic i s’atorgarà a una persona dedicada a la recerca sobre la Manresa ignasiana. La convocatòria d’enguany està oberta fins al 14 d’octubre (premislacetania.info) LACETÀNIA 2022 Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central: Convocat pel Centre d’Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès. Premi Bages de Narrativa jove: Convocat i dotat per Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de Regió7. Premi Berenguer de Montagut per a estudis sobre la Seu de Manresa: Convocat pels Amics de la Seu. Premi Consell Comarcal del Bages a la cultura popular i tradicional: Convocat i pel Consell Comarcal del Bages. Premi El Galliner de textos teatrals: Convocat per l’Associació Cultural El Galliner de Manresa. Premi Empremta: Convocat per Òmnium Bages-Moianès. Premi Litel de Música: Convocat per Litel.cat. Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana: Convocat per l’Ajuntament de Manresa. Premi Plácido a la producció cinematogràfica: Convocat per Cineclub Manresa. Premi a la Projecció artística – Acrílic: Convocat pel Cercle Artístic de Manresa Premi Regió7 de Comunicació: Convocat per Regió7. Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves: Convocat pel Centre d’Estudis del Bages.