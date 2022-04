La Casa Lluvià acollirà avui (19.30 h) la inauguració de l’exposició Montserrat vista per tres generacions de fotògrafs manresans: Joan Vert Vila, Joaquim Vert Bonvehí i Montse Vert Bover. Una mostra que celebra, també, els 90 anys de Fotografia Vert (1932-2022). La mostra la presentarà el fotoperiodista Salvador Redó, antic cap de fotografia d’aquest diari, i es podrà visitar fins al 14 de maig, de dimecres a dissabte, de 17.30 a 20.30 h. L’exposició inclou més d’un centenar d’imatges, la major part del monestir i el seu entorn, dels 4 portals de Montserrat i d’altres poblacions; també, totes les postals sobre Montserrat editades per Foto Vert. La mostra es divideix en tres blocs: del 1932 al 1965 (imatges en blanc i negre de Joan Vert); del 1965 al 2009 (en color analògic de Joaquim Vert) i del 2009 al 2022 (en color digital de Joaquim i Montse Vert, editades per ordinador i acoblant diverses imatges en una sola).