Santi Trullenque debuta amb el film 'El fred que crema', ambientada en l'Andorra rural que va esdevenir punt de trànsit de persones durant la Segona Guerra Mundial. La seva òpera prima és una pel·lícula "dura i fosca", reconeix, però amb el "bri d'esperança" que hi aporta el personatge interpretat per Greta Fernández. Ella és la Sara, que viu en un poble fronterer i està embarassada del seu primer fill quan arriba una família de jueus fugint de la persecució nazi. L'episodi trastoca les seves vides, i fa emergir una sèrie de conflictes latents al poble i la família, portant el film més enllà del relat sobre un refugi en una Europa en guerra. La pel·lícula es presenta aquest dimarts al Bcn Film Fest i s'estrenarà a les sales a l'hivern.

Trullenque va partir d'una història del co-guionista del seu film, Agustí Franch, sobre la figura dels 'passadors' andorrans, guies que ajudaven a creuar els pirineus a aquells que fugien de la Segona Guerra Mundial o (en sentit contrari) de l'Espanya Franquista. El director diu que es va "apropiar del material per fer-se'l a mida", en el bon sentit de l'expressió, i per desenvolupar temes del seu interès: la supervivència, el mal heretat, l'esperança darrere tanta maldat.

El fred que crema

Un thriller escrit a 4 mans que transcorre en ple hivern de l'any 1943 en un poble fronterer d'Andorra. Greta Fernández, Roger Casamajor, interpreten un jove matrimoni que espera el seu primer fill, quan l'arribada d'una família de jueus que fugen de la persecució nazi trastoca la vida a la vall i la seva mateixa.

La ficció està inspirada en fets reals, recorda el director, en referència a les "incursions periòdiques de la Gestapo a l'Andorra de l'època perseguint i intenant capturar famílies jueves que creuaven el Pirineu". Menciona al respecte el "famós" assalt de l'hotel Palanques, a la Massana, amb tiroteig i persecució incloses.

No obstant això, la història és "pura ficció", i en aquesta, la funció narrativa del capità nazi (Daniel Horvath) "funciona com l'estrany que arriba a una comunitat i la fa saltar pels aires. És qui desferma el secret ocult d'aquesta casa i d'aquesta comunitat", explica Trullenque sobre la subtrama de la pel·lícula.

Un rodatge "dur" i interromput per la pandèmia

El rodatge d'El fred que crema' va començar el 9 de març de 2020, i una setmana després quedava interromput per l'esclat de la pandèmia. Quan es va reprendre, mesos després, Greta Fernández es va convertir en l'actriu protagonista després d'un càsting per reemplaçar la intèrpret original, que no va poder seguir en el projecte.

Fernández recorda la duresa del rodatge, principalment pel fred i la neu del Pirineu. No obstant això, sembla especialment contenta amb el personatge que ha interpretat. "M'agradava molt i em venia molt de gust; en general ja em proposen personatges amb molt de caràcter, però la Sara té una cosa molt d'obstinada, de persona dura, de muntanya, molt interessant per mi que soc una noia de ciutat", explica a l'ACN.

M'agradava molt i em venia molt de gust; en general ja em proposen personatges amb molt de caràcter, però la Sara té una cosa molt d'obstinada, de persona dura, de muntanya, molt interessant per mi que soc una noia de ciutat

Roger Casamajor, coprotagonista del film, s'ha sentit com a casa, en sentit literal. L'actor de la Seu d'Urgell diu que la trama el connecta amb casa seva i amb les generacions anteriors: "Amb el padrí i la padrina, i amb aquella vida dura que tenien allà dalt i en com s'havien de guanyar la vida de qualsevol manera".

L'actor (que també estrena al Bcn Film Festival el film 'Quico Sabater. Sense Destí', de Sílvia Quer) parla amb vivesa de la figura del "passador", concretament dels andorrans que coneixien la muntanya i es dedicaven a "treure" de França o d'Espanya gent que fugia. "També et diré que n'hi havia de bons i de dolents, els que els portaven on calia i els que els pelaven a mig camí i els hi robaven tot", constata.