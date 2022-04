La Fira Mediterrània de Manresa tornarà a tenir un gran espectacle de carrer després sis anys. La ciutat acollirà una proposta que combinarà circ, música i cultura i que estarà connectada amb l'estada de sant Ignasi de Loiola, coincidint amb la celebració de Manresa 2022. Sota el nom "El Pou de la gallina", la Cia Voël, repassarà la llegenda manresana fent servir un llenguatge contemporani i establint un diàleg amb la colla castellera Tirallongues de Manresa.

Pel que fa a la cloenda de la Fira 2022 serà un regal sonor en motiu dels 25 anys de la Mediterrània. El diàleg entre la tradició, la contemporaneïtat i la ciutat de Manresa defineixen Fira Mediterrània. Narro proposa una trobada sonora d'aquest diàleg de la mà de Pau Benítez, flabiolaire que beu de la tradició, i de Joan Cot, compositor que treballa des de l'electrònica, que exploraran sonorament la Fira Mediterrània i Manresa. Aquest diàleg sonor a tres bandes s'enregistrarà durant els quatre dies de Fira.

L'Obrador d'Arrel

El programa d'enguany incorporarà 24 propostes artístiques i obrirà les portes del certamen a persones d'arreu en la segona edició de l'Obrador d'Arrel 2022-2023, un programa d'acompanyament als artistes que treballen la cultural tradicional i popular des d'una òptica contemporània. Aquesta és una de les novetats de la Fira d'enguany, ja que es crearà l'Obrador internacional amb l'objectiu de promoure la transmissió de coneixements entre artistes catalans i estrangers.

El director artístic, Jordi Fosas, ha destacat que el fet que tant l'espectacle inaugural com el de cloenda formin part de l'Obrador demostra l'aposta de la fira per aquestes propostes experimentals. El Departament de Cultura ha ampliat la seva dotació econòmica i enguany hi destinarà 80.000 euros.

Les propostes d'aquest espai d'experimentació es duen a terme en col·laboració amb altres institucions i entitats, per tal de crear sinèrgies i complicitats amb diferents actors del sector cultural, amb l'objectiu d'impulsar-ne la viabilitat i la mobilitat. Aquestes propostes i la resta de les activitats incloses a la programació de la fira, que celebrarà la 25a edició del 6 al 9 d'octubre, aniran acompanyades d'un cartell dissenyat novament per l'estudi Kocori. En aquesta ocasió la imatge de la Mediterrània juga amb els conceptes d'arrel i llavor i cultura popular i contemporaneïtat, amb un dels capgrossos de Manresa com a protagonista.