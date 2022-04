L’espectacle ‘Miranius. L’aventura d’habitar el món’, de De_paper, ha sigut guardonat amb el 5è Premi Xarxa Alcover de la Mostra d'Igualada, un guardó impulsat per l’associació Xarxa Alcover que consisteix en una gira pel territori de parla catalana. El jurat ha atorgat el Premi a aquest espectacle per la indiscutible qualitat artística, plàstica i musical i pels valors que transmet sobre la coexistència de les diverses espècies animals amb l'home. L’obra es representarà la temporada 2022/2023 als teatres associats a la Xarxa Alcover d’arreu del territori de parla catalana.

Un jurat format per Maite Serrat, del programa ‘Anem al teatre’ de la Diputació de Barcelona; Francesc Rossell, tècnic de cultura de l’Ajuntament d’Igualada i Julieta Sunyol de Xarxa Alcover ha escollit aquesta producció entre totes les propostes programades en la darrera edició de la Mostra d'Igualada, celebrada del 31 de març al 3 d’abril, que fossin de petit i mitjà format (de qualsevol gènere), creació contemporània i predomini del text en català.

El jurat després de valorar les diverses representacions ha decidit atorgar el Premi a aquest espectacle per la indiscutible qualitat artística, plàstica i musical, així com pels valors que transmet sobre la coexistència de les diverses espècies animals amb l'home.

‘Soc una nou’, de Zum Zum Teatre

A la deliberació final del Premi Xarxa Alcover el jurat ha volgut fer constar, expressament, la gran qualitat artística de l'espectacle ‘Soc una nou’, de Zum Zum Teatre, que a més de pel treball de l'equip artístic destaca pels valors cívics de l'amistat, la pau, la tolerància i l'elecció voluntària de la pròpia tradició i cultura que traspuen durant tota la representació. En aquesta edició, el jurat vol destacar, també, la gran qualitat de la majoria de les propostes adreçades als joves, els espectacles de circ i les instal·lacions presentades a la 33a Mostra d'Igualada.

L’associació Xarxa Alcover es defineix com un ens lliure, obert i no protocol·lari d’un conjunt d’entitats municipals, associacions, entitats, programadors teatrals, teatres, universitats i persones físiques de l’àmbit geogràfic de la llengua catalana i té per objectiu crear una estructura estable d’intercanvi que permeti la realització de gires coordinades d’espectacles teatrals en català a les Illes Balears, Catalunya, Andorra i el País Valencià.