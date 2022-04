Amb motiu del rodatge de la sèrie de Disney+ Tú también lo harías, dirigida pel manresà David Victori i que realitza la Productora Espotlight Media SL, avui hi haurà les següents afectacions al trànsit a Manresa: es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Na Bastardes i es faran talls de trànsit puntuals al carrer de les Piques entre la plaça Plana de l’Om i la plaça Llisach. També hi haurà reserves d’estacionament per als equips tècnics al passeig de la República i a la plaça Llisach. Tú también lo harías, que s’ha rodat a l’Anònima, convertida en una comissaria, també filmarà escenes, al maig, a la redacció de Regió7.