Tot el que no et pots perdre de la festa dels 45 anys d'Imagina’t

Amb l'obertura del recinte a les 10 del matí arrencaran diferents tallers a càrrec d'aquestes entitats esmentades i a les 11 es farà el primer espectacle familiar, “Betu el pallasso”, d’Albert Vinyes, a la nau interior. El mateix espai acollirà una hora després, a les 12 del migdia, un conta-contes de Joan Cirera, de la companyia Sgratta.

A les 11.45 h, arrencarà des de la plaça de Crist Rei la cercavila dels Cavalls de Menorca, de la companyia Tutatis, que acabarà a l’Anònima. Es tracta d’un espectacle de carrer que recrea la festa tradicional menorquina, recuperada des d’una vessant lúdica i artística. La rua passarà pel Passeig de Pere III, la Muralla de Sant Domènec, la plaça d’Europa i el carrer de Puigterrà de Dalt.

A les 13.30 h, la companyia Jordi del Rio oferirà al pati exterior de l’Anònima l’espectacle “Ludus”. Més tard, a les 15.30h, hi haurà una nova sessió de conta-contes, en aquest cas a càrrec de Clara Gavaldà, també de la companyia Sgratta, a la nau interior. Al mateix lloc, una hora més tard, a les 16.30h, la companyia Moi Jordana oferirà l’espectacle “Mr. Arlet”.

A partir de les 17.30 h, començarà el plat fort d’activitats al pati exterior de l’Anònima. En primer lloc, actuaran els Combos de l’Esclat i, seguidament, a els 18h, serà el torn de l’Agrupació Cultural del Bages. A les 18.30 h, tornaran a actuar els Combos i, a les 19h, el grup d’animació Els Salats oferiran l’espectacle “La Gran Festa”.

Finalment, a les 20h, els Tabalons i els Diablons de Xàldiga posaran el punt i final a la celebració, amb una batucada i una mostra de foc.

A més, durant tot el dia, hi haurà la pintada d’un mural a càrrec dels artistes quim Falcó i Txema Rico.

La festa, que compta amb la col·laboració de Manresa 2022, ha estat presentada avui en roda de premsa per la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega Juncosa; la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols; el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet Piqué, i el coordinador d’Imagina’t, Joan Vilà Ascón.

La primera activitat, l’any 1977: la projecció de La Ventafocs en català





Imagina’t es una associació que té com a finalitat la promoció d’espectacles infantils i juvenils a Manresa, formada per voluntaris que col·laboren de forma desinteressada. Es va crear ara fa 45 anys, l’any 1977. Més concretament, el dissabte 29 d’octubre del 1977 Rialles va estrenar la programació a Manresa amb la projecció de la pel·lícula La Ventafocs, la primera pel·lícula per a nois i noies doblada al català.

Des de llavors, l’entitat ha continuat programant espectacles per a públic familiar, cosa que inclou diverses arts escèniques, que van des del teatre gestual, titelles i animació fins a activitats relacionades amb la música, la dansa o el cinema. Totes elles s’escullen tenint en compte el seu caràcter lúdic i alhora educatiu.

Actualment, Imagina’t programa espectacles al Teatre Conservatori, a l’Espai Plana de l’Om i al teatre Kursaal, tant a la sala petita com, més puntualment, a la sala gran, amb bona resposta per part del públic. També organitza la Fira de Nadal al pati del Kursaal i, conjuntament amb l'Ajuntament, el Carnestoltes Infantil i la Revetlla de Sant Joan sense petards.