Daniel Auster, fill del novel·lista Paul Auster, va morir dimarts per una sobredosi, segons ha avançat aquest dijous el diari ‘New York Post’. L’home, de 44 anys, es trobava en llibertat sota fiança després d’haver sigut detingut junt amb la primera dona del cèlebre escriptor, Lydia Davis, perquè tots dos van ser acusats per l’homicidi involuntari de la seva filla de 10 mesos, Ruby, que va ingerir heroïna i fentanil.

Auster va morir per una sobredosi accidental, han confirmat fonts policials. «Es creu que va ser accidental perquè encara tenia drogues i la dosi que va ingerir era similar a la que normalment prenia», han detallat les fonts consultades pel ‘New York Post’.

Els fets

Daniel Auster i Lydia David estaven amb la seva filla i neta, respectivament, l’1 de novembre del 2021 a la seva residència del comtat de Brooklyn. El fill d’escriptor va trucar a la policia per demanar ajuda. Els serveis d’emergència que van acudir a la seva vivenda van trobar la menor inconscient. La van traslladar al Methodist Hospital, on es va confirmar la seva mort. Una autòpsia va revelar que la neta de Paul Auster va patir una sobredosi de fentanil i heroïna, però encara es desconeix com va ingerir les drogues.

El fill del novel·lista tenia antecedents penals relacionats amb les drogues, va ser arrestat la nit del 15 d’abril i va ser acusat d’homicidi involuntari i d’homicidi negligent. Els fets van transcendir el 16 d’abril passat i des d’aleshores Paul Auster no havia acudit a cap esdeveniment púbic i guardava silenci.