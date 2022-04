«A ‘Eufòria’ tothom està molt obert a deixar-se assessorar»

Marc Leal (Cabrianes, 1994) passa hores entre peces de roba, caçant tendències. El seu objectiu és trobar les combinacions més adients per a qui vesteix. Tot el que sap ho va aprendre a l’Escola d’Arts i Tècniques de la Moda de Barcelona. Primer va fer un cicle de formatiu de grau superior d’assessoria d’imatge personal i corporativa. Després, hi va fer un postgrau en tendències, estilisme i comunicació visual. Des de llavors, ha treballat per a marques tèxtils com Bobo Choses i Rumisu. Ara, s’estrena a la televisió oficialment vestint les cares més conegudes d’Eufòria: el jurat, els presentadors i els professors.

Abans de decidir peça per peça què portarà cadascun dels protagonistes, quina feina hi ha?

Cal concretar els perfils de cada personatge perquè tinguin un estil marcat. La roba ha de ser un signe d’identitat, però sempre tenint en compte fins a on se sent còmoda aquesta persona.

Vesteixen presentadors, jurat i professors. S’han de sentir identificats amb la roba que duen?

Si les persones no s’hi senten bé, no venen el personatge. Llavors, els costa més defensar el que fan davant de la càmera. L’últim que volem és que s’hagin de preocupar per la roba. Tenen altres qüestions sobre les quals concentrar-se.

Com defineix els diferents estilismes que han preparat fins ara?

Cadascun està pensat per a qui el portarà. A tall d’exemple, hi ha els presentadors. Al Miki Núñez li agrada molt anar còmode i llis, mentre que la Marta Torné prefereix roba estructurada de la part de dalt perquè se sent més segura. En aquest cas, se li preparen peces amb formes molt marcades, com són les americanes.

Quant de temps requereix el procés de creació dels conjunts?

Per fer la definició de l’estil de cada personatge, en total, vam trigar unes tres setmanes. Vam crear el concepte, emprovar roba i redefinir la idea un cop vam ensenyar les propostes als protagonistes. S’ha de fer un híbrid entre què tenies al cap i el que et diu cadascú. Llavors, quan ho tens delimitat, es dedica un dia a cada persona, aproximadament, per acabar de seleccionar els conjunts de cada gala. És important crear estilismes actualitzats, ja que és un programa jove i de tendències. No serviria de res haver-ho preparat tot quan vam començar a crear els personatges, al febrer, ja ara que quedaria desfasat.

Tothom s’ha mostrat còmode amb els estilismes?

Tots tenen moltes ganes de col·laborar i de fer un programa amb una estètica renovada. Tenim persones com l’Elena Gadel o la Marta Torné que, tot i tenir una trajectòria llarga i molta experiència, han estat molt predisposades a emprovar-se tot el que hem ideat. Tothom està obert a deixar-se assessorar.

Un cop comprada i utilitzada la roba, què en fan?

Segons el seu origen. Les peces de showroom, és a dir, d’agències de comunicació que connecten estilistes amb dissenyadors, ens les deixen, per tant, els les hem de tornar. És roba feta per fer-la servir com a mostrari i no ens la podem quedar. Per una altra banda, el que hem comprat a botigues ens ho quedem.

Alhora que miren el programa, hi ha persones que el comenten a les xarxes socials. Els missatges sobre la roba del presentador Miki Núñez esdevenen els més populars. Entre els més virals hi ha el de la gala 1, que va fer que el comparessin amb el teletubbie Tinky Winky. A la gala 5 hi havia qui deia que s’assemblava al Grinch. Què en pensa?

Que opinin de la teva feina és positiu. En aquest cas, ho fan de la forma més respectuosa possible. No hi ha odi, només fan comparacions amb personatges de colors. De fet, el Miki és el primer que fa bromes amb el tema.

Entre els més compartits hi ha el de la gala 1, un conjunt lila de pana, i el de la gala 5, el mateix però en verd. Pot ser que l’èxit del primer els motivés a repetir-lo?

Tots dos ja els teníem pensats a l’avançada. El problema és que, com que el primer va tenir tanta repercussió, ens vam plantejar descartar el segon. És el mateix conjunt, però d’un altre color. Tanmateix, com que ens agradava tant, tant a ell com a nosaltres, vam decidir tornar-lo a posar, sabent que probablement es podria tornar a fer viral.