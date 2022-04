L’actor sevillà Juan Diego va morir ahir a Madrid als 79 anys. Amb una extensa trajectòria, va treballar al costat de Luis García Berlanga, Eloy de la Iglesia, Mario Camus i Fernando Fernán Gómez. Recordat sobretot per pel·lícules com «Los santos inocentes», on va interpretar al senyoret Iván, o «El rey pasmado», entre els seus últims treballs en cinema i teatre hi ha No se decir adiós (2016) i La gata sobre el tejado de zinc (2017), respectivamen. Diego, que en televisió va interpretar Los hombres de Paco, va rebre, entre altres reconeixements, tres premis Goya, la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts i la Medalla d’Or de l’Acadèmia del Cinema espanyol.

Les xarxes es van omplir ahir de missatges de record i d’homenatge per Juan Diego. «Tota la meva estima a la família de Juan Diego i al món de la cultura, que avui perd a un gran referent en l’àmbit del cinema i el teatre. Un actor immens, que ens ha regalat interpretacions brillants en obres que són part de la nostra història cinematogràfica», assenyalava, per exemple, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una piulada.