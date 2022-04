La Carmeta va al cine

Va néixer per a la malaltia. Es va fer gran per al dolor. La Carmeta patia una degeneració òssia que la deixà coixa i geperuda. Per la guerra, el seu pare, regidor de l’Ajuntament republicà i borratxo cum laude, va romandre amagat al celler de la casa fins que fou denunciat i se l’emportaren a donar el vol sense retorn. Al poble es deia que la mateixa dona l’havia denunciat, farta de batusses i disbauxes. Fos com fos, la Carme, mare de la Carmeta, va restar taral·lirota fins que va caure d’un penya-segat un dia de llamps i trons. La nena, mansueta i desvalguda, se’n va anar a viure amb l’àvia, una dona coratjosa, que vivia sola per amor a la llibertat i la va acollir per l’amor de Déu.

El primer dia que va assistir al cinema ho va fer amb la cosina Rita, per servir-li de tapadora. La Ritona festejava d’amagatotis amb el mosso de Can Truites. Aquell diumenge, totes dues anaren a la sala Sindicat del poble a veure El pont de Waterloo. La Rita es va escapolir per trobar-se amb el xicot i deixà la Carmeta sola. Com que tothom es portava la cadira de casa, la Carmeta es va asseure als esglaons de l’escala de la cabina de projecció. Allí va restar embadalida amb el Robert Taylor vestit amb l’uniforme de capità, bigotet fi i somriure afalagador, quan ballava amb la Vivien Leigh el darrer vals de la nit al restaurant, l’orquestra anava apagant les espelmes a poc a poc i deixava el local a la penombra dels petons. El Robert Taylor apareixia a les seves nits, desvetllada ella, fins que cantaven els primers ocells i s’adormia en una mar plàcida.

Va tornar al cine anys després, a les festes del poble. Ara la sala ja no es deia Sindicat, sinó Venècia, perquè l’amo era un italià rebotat del feixisme, amistançat amb la taquillera de pitrera més abundosa de tota la comarca. Un altre cop hi va entrar amb la Rita, que s’havia casat amb el seu xicot, però l’home li va sortir tanoca, no tenien fills i s’avorria com una llangardaixa. Feien Tu i jo, en colors llampants i pantalla ampla. El cor de la Carmeta bategava per en Cary Grant, tan senyor, tan elegant, amb aquell clotet a la barbeta i l’esguard sorneguer que se li anava fonent als ulls, quan s’encaterinava de la Deborah Kerr al luxós transatlàntic. La Carmeta era ja una dona feta i no gaire dreta. L’àvia feia anys que era morta i li havia deixat al casalot atrotinat amb l’única companyia de dos gats capats i mandrosos. Els capvespres veia el Cary Grant assegut al seu costat, i a ell no li importava que ella fos una dona baldada, com no l’importava que la Deborah Kerr no hagués pogut assistir a la cita al capdamunt de l’Empire State per haver estat atropellada per un cotxe mentre mirava al cel.

Un dia d’hivern, quan ja li començaven a pesar els anys, la Carmeta va comprar dues entrades, per a ella i per a la Clara, l’òrfena dels Trullàs, que plorava a tothora des que l’incendi s’endugué els seus pares. Van veure Matar un rossinyol, i la Carmeta es va enamorar del Gregory Peck tan i tan fort, que li feia mal al cor. A la nit, va somniar que l’advocat Atticus Finch sortia del jutjat d’aquell poblet d’Alabama, havent salvat la pell del pobre negre, i l’anava a buscar a casa seva. L’agafava en braços i se l’enduia per un corredor ple de llum, tot dient-li «No tinguis por». Ja no li feien mal els ossos, l’angoixa havia desaparegut. Va passar del somni a la mort, estimada per l’home més bo, més savi i més guapo del món.