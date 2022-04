Els actors amateurs triats al concurs de TV3 El Llop han portat al Teatre Kursaal de Manresa, Terra Baixa, un clàssic del teatre català escrita per Àngel Guimerà, però presentada en l'adaptació que s'ha fet per aquesta proposta televisiva i dirigida per Àngel Llàcer. Les dues sessions estaven plenes abans de començar per l'expectació que havia despertat la proposta televisiva.

La representació, de la mateixa manera que havia despertat expectació, va satisfer els assistents al teatre, que van agrair amb aplaudiments l'espectacle. El Llop, aquesta Terra Baixa adaptada, només s'havia vist abans a l'Atlàntida de Vic. El Kursaal va ser també un dels espais on es van fer càstings per triar personatges i el monestir de Sant Benet de Bages l'espai on es van atorgar de manera definitiva els papers dels actors. A l'inici de les funcions, tant a la de tarda com a la del vespre i amb el teló baixat es va rebre els assistents amb una gran fotografia de l'actriu I locutora manresana, Maria Matilde Almendros. Aquest 2022 és l'Any Maria Matilde Almendros perquè la locutora i actriu hauria complert 100 anys. Almendros havia representat el personatge de la Marta, la protagonista femenina, en la versió clàssica. L'havia representat centenars de vegades al costat de grans actors, com ara Enric Borràs i Màrius Cabré, i amb la seva pròpia companyia teatral al costat de Domènec Ferrer. El Centenari és organitzat per l'Institut Català de les Dones, l'Ajuntament de Manresa, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Ràdio Manresa i El Galliner. El proper acte de reconeixement serà una representació de ràdioteatre a càrrec del Grup de teatre Nostra Llar (del Poble Nou de Manresa) el 25 de maig a la Sala petita del Teatre Kursaal de Manresa, amb les entrades exhaurides. Després de la representació s'emetrà per Canal Taronja TV i La Xarxa de televisions locals de Catalunya.