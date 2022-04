El castell de Benedormiens-Castell d’Aro acull fins al 8 de maig una exposició de l’artista manresana Lourdes Fisa. Titulada Terra Blava, en aquesta mostra, que ocupa quatre sales del castell, Fisa presenta una selecció de la seva obra «des d’un enfocament transversal, que en recorre diverses etapes i temàtiques», com explica el crític d’art Alexandre Roa Casellas. El nucli? La terra i l’aigua. I ho fa amb 52 obres que van des del 2001, com per exemple Estat de xoc, en referència a l’atemptat a les Torres Bessones de Nova York i fins l’actualitat. Avui i el proper dissabte, 7 de maig, Fisa oferirà visites guiades a l’exposició, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. Terra Blava obria el 19 de març el calendari expositiu programat per l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró. La mostra es pot visitar els caps de setmana i festius, d’11 a13 h i 17 a 20 h.

Després d’aquesta exposició, l’artista nascuda el 1964 a Corbera de Llobregat i veïna de Manresa des del 1992, participarà en una exposició col·lectiva a Florència.