El 15 d’abril del 2019 vam ser els espectadors atònits d’un succés increïble: l’incendi de la catedral de Notre-Dame de París, una de les gran icones europees. Tres anys després, ens arriba la reproducció cinematogràfica d’aquest episodi paradigmàtic. Només un creador tan audaç i qualificat com Jean-Jacques Annaud podia haver afrontat amb garanties aquest repte artístic. Aquest director francès s’erigeix, juntament amb l’inigualable Werner Herzog, com un dels grans aventurers que ens ha donat el cinema en l’últim mig segle. L’artífex de títols tan emblemàtics com La recerca del foc i L’os, recrea fidelment una jornada que va deixar sense alè a nombrosos ciutadans d’arreu. Però com es pot atrapar l’espectador amb un suspens trepidant... si tothom sap el final de la història? En la resposta a aquest interrogant rau precisament un dels principals mèrits d’Arde Notre Dame. Tots coneixem el que acabarà succeint, però, no obstant això, el realitzador d’El amante ens enganxa d’ençà el primer fotograma amb una epopeia urbana extraordinàriament física (sentim gairebé el fum que envolta els bombers) que combina hàbilment la ficció i la realitat (les imatges documentals televisives encaixen amb una sorprenent fluïdesa amb la resta de la narració). Els bombers són evidentment els herois de la funció (la seqüència amb l’escamot suïcida és certament culminant), però, tanmateix, Annaud no es deixa arrossegar per la grandiloqüència més retòrica i el seu Arde Notre Dame s’imposa finament com un cinema espectacular genuïnament europeu, rodat amb traça i distinció, als antípodes de les produccions de Hollywood que han tocat el mateix terreny (com la llegendària i insulsa El colós en flames). El creador gal ens torna a regalar una mostra d’un cinema popular dotat d’ànima... una espècie en vies d’extinció.