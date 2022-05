La manresana Èlia Muñoz (1979) repeteix experiència amb dos nous llibres al sarró que conviden els més petits de la casa a aprendre anglès. Veïna des de fa anys de la localitat càntabra de Comillas, on dirigeix una escola d’idiomes, publica de nou amb el segell Suseya, de Valladolid, la segona part del llibre d’endevinalles que tan bona acollida va tenir i el primer d’una sèrie de contes que porten per títol el nom de la seva protagonista, April and her friends. «Els nens se senten més còmodes aprenent d’aquesta manera», explica l’autora, que ja té altres projectes en cartera, com l’encàrrec de tres manuals de turisme.

«L’April és una noia que ens presenta la seva classe i, a través del llibre, els infants aprenen com es diuen en anglès les paraules que serveixen per descriure el físic d’una persona, les seves aficions, com ara el futbol, la dansa, la cuina, la pintura... i també les assignatures que imparteixen a l’escola», comenta Muñoz: «I tot això, per a cadascun dels personatges que hi surten». El conte és il·lustrat per Ezequiel Ramos i té quaranta pàgines que transporten els joves lectors a un món que els és reconeixible... però en anglès. Per fer-lo viable, l’editorial va muntar una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami que va tenir les aportacions de 124 mecenes.

«El llibre de l’April no té una història pròpiament dita, és una introducció al seu món», afegeix la professora manresana, i afirma que «deixo la porta oberta perquè tingui una continuïtat». La idea, segons Muñoz, és que «en el segon llibre l’April i els seus amics ja fan altres coses que els permetran parlar dels animals, els espais d’una casa... i ja hi haurà alguna aventura». La sèrie està pensada per a nens i nenes de primària, és a dir, fins a 6è curs, i té una vocació progressiva per tal que els joves estudiants millorin el seu nivell de comprensió de la llengua anglesa. «El llibre també està pensat perquè els professors el puguin fer servir a l’aula», indica la manresana. De moment, el primer número de la sèrie de l’April ja és a les llibreries i també es pot comprar a través de la pàgina web de l’editorial.

El debut d’Èlia Muñoz en el món editorial el va certificar l’any passat el llibre Adivina adivinanzas en inglés, que ara té continuïtat amb un segon volum ple de jocs de paraules que contribueixen a millorar el nivell de l’idioma als joves lectors.

«Aquestes endevinalles estan pensades per donar als nens i les nenes el nivell suficient per anar als tres exàmens de Cambridge reservats a alumnes de primària, el Starters, el Movers i el Flyers», apunta Muñoz: «El nivell és evolutiu». L’autora bagenca reconeix que «tot el que ha portat el llibre de les endevinalles ha estat molt bo, la idea amb què vam emprendre el projecte va ser millorar l’anglès dels petits a través de la fórmula del joc». Com en el cas del conte de l’April, «l’objectiu és que els nens s’ho passin bé mentre aprenen anglès».