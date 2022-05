'Alcarràs' és l'estrena més vista del cap de setmana a Catalunya i la segona d'Espanya amb 56.000 espectadors. La pel·lícula de Carla Simón se situa per darrere d''El hombre del norte', que té el doble de còpies a tot l'Estat. En total, la cinta distingida amb l'Os d'Or ha recaptat per ara 404.000 euros, consolidant-se amb la millor mitjana per còpia, a les quals encara s'hi ha de sumar alguns cinemes. Aquest cap de setmana s'ha pogut veure en 169 pantalles i des de la productora es preveu augmentar el nombre de còpies aquesta setmana.