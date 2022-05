Bages Centre és el sisè cine de l’Estat que aporta més públic a «Alcarràs»

Si Alcarràs ha estat l’estrena cinematogràfica més vista del cap de setmana a Catalunya i la segona d’Espanya, amb 56.000 espectadors, les 12 sessions projectades al Bages Centre des de divendres i fins diumenge, amb més d’un miler de persones, han convertit Manresa en la sisena ciutat de l’Estat i la primera que no és capital de província en aportat més públic al film de Carla Simón, tal i com explicava ahir el gerent de les multisales, Jordi González. La pel·lícula la van projectar els responsables del Bages Centre a la Sala 1, amb 310 butaques, i amb la condició de «gran estrena de la setmana», apuntava González. En versió original.

En el rànquing, el film català se situa darrere d’El hombre del norte, que té el doble de còpies a tot l’Estat. En total, la cinta distingida amb l’Os d’Or ha recaptat per ara 404.000 euros, la millor mitjana per còpia, a les quals encara s’hi ha de sumar alguns cinemes. Aquest cap de setmana s’ha pogut veure en 169 pantalles i des de la productora es preveu augmentar el nombre de còpies.

Com explicava González, Alcarràs és la pel·lícula que ha tingut més públic a Manresa aquest cap de setmana, majoritàriament gran, i ha fet entrar a Multicinemes Bages Centre espectadors «poc habituals. Tant de bo tinguéssim cada setmana una estrena així!». Per a González, el film té moltes possibilitats d’anar sumant espectadors si funciona «el boca-orella perquè, per les impressions que hem rebut, la pel·lícula agrada i es recomana». Com reflexionava el gerent del multisales manresà, l’Os d’Or ha contribuït a aixecar expectació i a portar nou públic per ser un film català i no tant pel guardó, perquè pel·lícules premiades a la Berlinale no han tingut l’acollida que s’ha dispensat a Alcarràs a les sales de cinema.

El productor del film, Tono Folguera, explicava que estaven «molt contents» però no sorpresos per l’acollida, ja que auguraven que l’estrena seria un «èxit». Amb tot, ahir celebrava que fos el film més vist fora de Catalunya, en llocs com Galícia i en ciutats com Salamanca, León o Valladolid. «És una pel·lícula en català que transcendeix les nostres fronteres i acosta la llengua i la cultura més enllà de Catalunya, això fa que sigui una doble satisfacció». Folguera convidava el públic a veure la pel·lícula per donar suport «al cinema català i als cinemes, que passen per un moment difícils».

La pel·lícula narra la història de l’última collita de fruita d’una família a una finca d’Alcarràs, al Segrià, abans que els propietaris hi instal·lin plaques solars. Un film que gravita, com Simón va fer a Estiu 1993, a l’entorn de les relacions familiars, tot incorporant-hi el xoc entre diverses generacions que viuen juntes.