L’exploració plàstica, conceptual i espacial forma part del treball de la manresana Lourdes Fisa (Corbera de Llobregat, 1964), una artista compromesa en la recerca de l’expressivitat a través de la investigació i l’hibridatge tècnic. Amb més d’una cinquantena d’exposicions individuals des del 1989 i una vuitantena de col·lectives i just abans de viatjar a Florència, Fisa presenta fins aquest cap de setmana Terra Blava, una mostra de 52 peces de gran format al castell de Benedormiens, a Castell d’Aro, una construcció medieval, origen de la vila.

Es tracta, com explica ella mateixa, «d’un homenatge a la natura a través de la terra i l’aigua», dos pols plens de simbolisme i molt presents en la seva trajectòria que prenen tot el sentit en una exposició concebuda com una «coherent» selecció de la seva vida artística en la qual conviuen peces dels darrers vint anys. De les més actuals a la més reculada en el temps, Estat de xoc, creada el 2001 en referència a l’atemptat de les Torres Bessones de Nova York.

El castell de Benedormiens és un espai que fascina a Fisa: «Com a lloc patrimonial és imponent però a més està totalment adequat per acollir art contemporani». Ella mateixa va sol·licitar poder exposar-hi i aquests dies ha estat la seva oportunitat tenint en compte que «hi ha una llarga llista d’espera». La mostra, que ocupa quatre sales i que li ha permès pensar com havia de ser el «diàleg» entre les obres i l’espai, s’ha pogut visitar els caps de setmana d’abril i fins al 8 de maig. És un compendi de la naturalesa de la seva obra investigant sobre paper, tela, fusta o fibra de vidre (un material que la defineix) i encreuant la pintura; el gravat i l’estampació (amb peces de la col·lecció Dones d’aigua); i la instal·lació (Llum interior). Tot, per expressar, sovint a través de les múltiples superposicions d’elements, la fragilitat o la solidesa; les arrels o el viatge. La terra i l’aigua.

Organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, l’exposició de Fisa forma part del cicle anual d’arts plàstiques al municipi i ha estat la primera de l’any al castell. Aquest dissabte, com el passat, la mateixa artista farà una visita guiada per l’exposició, a les 12 i a les 5 de la tarda: «M’agrada compartir el diàleg amb el públic, explicar el procés creatiu...»

Una de les obres de la mostra Rastres d’aigua (tècnica mixta sobre tela i fusta) formarà part d’un llibre que vol recollir artistes i peces que s’han exposat al castell de Benedormiens, un equipament que, des del 1983, és la seu de les principals exposicions al municipi. I un parell d’obres més viatjaran a Florència.