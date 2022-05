Monistrol de Calders acollirà el 14 de maig el Cicle [H] d'Art Experimental i Comunitat. El cicle presentarà una dotzena de propostes culturals que entenen l'experimentació en un sentit ampli i heterodox, on hi haurà artistes especialitzats en disciplines com la poesia o la música fins a artistes que treballen des de la performance o el site-specific. Des de l'organització asseguren que el denominador comú dels convidats és la cerca de la connexió entre artista i públic. Entre els artistes que s'hi podrà veure hi ha la poeta Lola Nieto, la cantant Úrsula San Cristóbal o el duo O.D.I. (Orquestracions Dissonants Internes). També destaca un mercat d'autoedició que funcionarà com un lloc de trobada entre públic i artistes.

Entre les propostes també destacat 'Da: :Ma', el nou projecte del poeta David Caño i el músic Mauri Ibáñez, que és una barreja enèrgica de poesia combativa i electrònica; l'exposició de l'artista Nathalie Rey a Cal Ros acompanyada d'un taller infantil; o les sessions de DJ de Emotional Pussy DJ Set o Ivan Övich. Primo Gabbiano i Visual Pal són els responsables de la direcció artística del cicle, dos artistes de llarga trajectòria i amb vinculació a la Catalunya interior. Els impulsors del cicle defensen els artistes "versàtils" i "no definits pel gènere que practiquen". "Aquest desplaçament artístic, de l'artista unívoc al polisèmic, projectarà sobre el poble més estímuls pel gaudi i la reflexió", apunten.