El Museu de Manresa inaugura divendres (19 h) El llenguatge de les caixes, un projecte expositiu impulsat per l’equipament manresà i el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers de la ciutat d’Alta Gracia, que ja es va poder veure a l’Argentina el desembre del 2020 i que la pandèmia ha retardat la inauguració manresana. Es tracta d’una mostra conjunta on la caixa és la protagonista del quefer artístic de la santvicentina Antolina Vilaseca (1943) i l’argentina Hilda Zagaglia (1950), artistes vinculades a dues ciutats, Manresa i Alta Gracia, en les quals l’herència i la presència jesuítica són molt importants. Es podrà visitar fins al 31 de juliol. Amb la mostra, ideada per Joan Montsech, que va saber veure la relació de sincronia entre ambdues artistes que comparteixen l’objecte caixa com a suport creatiu, l’empremta ignasiana i el barroc com a font d’inspiració.