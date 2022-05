El festival Cantilafont celebra una dècada d'història amb una desena de propostes que combinen música i arts escèniques. Entre elles, Albert Pla, Manel, la brasilera Cia delá Praká o la cantant i compositora Anna Andreu. El certamen, que aposta per la cultura, el territori, la gastronomia local i la sostenibilitat, tindrà lloc el cap de setmana del 15 i 16 de juliol a Sant Feliu Sasserra (Bages). D'aquesta manera, Cantilafont recupera la seva versió original, després que l'any 2020 hagués de suspendre l'edició per culpa de la pandèmia. En el seu lloc, al desembre del 2020 va crear el cicle 'Brots del Cantilafont', una versió reduïda del festival. L'any passat es va apostar per un cicle de cultura popular a quatre pobles del Lluçanès.

L'any 2013, l'Associació Voraviu Produccions Culturals va presentar la primera edició del Festival Cantilafont al municipi de Prats de Lluçanès, amb l'objectiu de descentralitzar la cultura i crear un festival d'estiu que apostés per la música i les arts escèniques, la gastronomia local i el territori. Amb una assistència de gairebé 300 persones en el seu primer any de vida, l'esdeveniment s'ha anat consolidant any rere any fins a arribar a les 2.800 persones en la seva setena edició, la del 2019. Un dels trets característics ha estat la seva itinerància. Així, cada any s'ha celebrat en un poble diferent del Lluçanès: Prats de Lluçanès (2013), Olost (2014), Alpens (2015), Sobremunt (2016), Santa Eulàlia de Puig-oriol (2017), Sant Boi de Lluçanès (2018) i Oristà (2019).