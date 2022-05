L’escultura dedicada a Joaquim Amat Piniella, davant del Casino (passeig de Pere III, 27), serà el punt de trobada, avui (18.30 h) del recorregut guiat per algunes de les Stolpersteine col·locades a Manresa en homenatge permanent als deportats manresans als camps nazis, que anirà a càrrec d’historiadors membres de l’Associació Memòria i Història de Manresa amb la participació d’alumnat dels instituts Lluís de Peguera, Pius Font i Quer i Lacetània que, dins el Projecte Manresa-Mauthausen, viatjaran als camps nazis austríacs en els propers dies.

A cadascuna de les stolpersteine s’explicaran elements sobre la vida, la implicació política, l’exili o l’estada als camps de concentració dels deportats en un itinerari que acabarà a la Plaça Sant Domènec. L’Ajuntament de Manresa i l’Associació Memòria i Història de Manresa organitzen aquest acte, amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb la voluntat de sumar-se a la iniciativa promoguda per l’Amical de Mauthausen per commemorar el 5 de maig com a «Dia d’homenatge als espanyols deportats i morts a Mauthausen i en altres camps i a totes les víctimes del nazisme d’Espanya» La data és significativa, ja que coincideix amb la commemoració de l’alliberament el 1945 del camp de Mauthausen.

A Manresa s’han identificat 35 persones deportades als camps de concentració nazis, dels quals 19 hi van ser assassinats i 16 alliberats, i s’han localitzat els domicilis on vivien 28 d’aquestes persones, on s’han col·locat les corresponents Stolpersteine, creades per l’artista alemany Gunter Demnig per recordar i homenatjar les víctimes del nazisme i lluitar contra l’oblit. Cada llamborda és única. D’entre els deportats, hi ha noms coneguts per la ciutat, com el de l’escriptor Joaquim Amat-Piniella, autor de la cèlebre novel·la KL Reich, o també Jacint Carrió, que va ser regidor de l’Ajuntament anys després.

Actualment hi ha més de 60.000 Stolpersteine a més de 1.800 localitats d’una vintena de països europeus.