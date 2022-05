El 17 de maig de 1997 s’inaugurava a Igualada el Teatre de l’Aurora, una sala privada sense ànim de lucre gestionada per la cooperativa Unicoop Cultural. Des de la seva obertura, el teatre ha acollit més de 85.000 espectadors que han vist alguna de les 1.300 representacions dels més de 600 espectacles que s’han programat al llarg d’aquests 25 anys. «Aquestes xifres ja comencen a fer patxoca i això ens anima a seguir endavant i a poder arribar a 25 anys més», explicava ahir el director de l’Aurora, Òscar Balcells.

Per celebrar l’efemèride, com explica Balcells, s’han programat dues propostes, «una d’oberta a tota la ciutat i una altra de més íntima, a porta tancada». La primera la protagonitzarà, el 14 de maig, Guillem Albà & La Marabunta, a la plaça de Cal Font -on està siutada la sala- amb un xou de clown catapultat per la música en directe (20 h). L’endemà, diumenge 15 de maig, serà el torn d’homenatjar els «amics» del teatre i els voluntaris i, per això, s’ha organitzat una funció en exclusiva per a ells. Serà Hamlet.01, un espectacle de Sergi Belbel protagonitzat per Enric Cambray, en què l’heroi de la tragèdia de Shakespeare apareix davant els espectadors del segle XXI per a explicar, analitzar, comentar, disseccionar i jugar amb les rèpliques, personatges i accions del primer acte de l’obra. Per arrodonir la celebració dels 25 anys, tindrà lloc una exposició de totes les portades dels programes de mà d’aquests 25 anys al vestíbul del teatre.

Balcells reconeixia que arribar als 25 anys ha estat un «petit miracle». «Durant aquests anys hem passat moments bons, però també estapes difícils però sobretot destaco l’esforç col·lectiu que hi ha al darrere» d’un teatre com L’Aurora. Entre els moments complicats, Balcells situava els dos anys de pandèmia: «Ens trobem en un moment de canvis. Hi ha una davallada del públic en els espectacles en viu i ara ens toca recuperar-nos».

Gestió col·lectiva

Fora de la ciutat de Barcelona només hi ha quatres sales de teatre privades amb programació estable i el Teatre de l’Aurora és una d’elles. «Ser una iniciativa privada amb un projecte de gestió col·lectiva és un dels trets que ens fa especials», apuntava Balcells: «Això ens dona independència i llibertat a l’hora de programar perquè no estem sotmesos a les normatives o tendències polítiques o públiques dels governs municipals». A més, en aquestes dues dècades i mitja, la sala igualadina ha produït un total de 25 espectacles.

Actualment, el Teatre de l’Aurora, convertit en un referent cultural a l’Anoia i a la Catalunya Central, compta amb dues sales, la sala del Teatre de l’Aurora, amb un aforament de 110 localitats, i la sala Les Golfes, amb una capacitat per a 60 persones.